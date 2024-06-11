影／反對寵物生命紀念園區興建 大樹居民怕水源遭汙染

過去「死貓吊樹頭、死狗放水流」是國人對待家中寵物死後最傳統的處理方式，隨著對寵物生命越來越尊重，有殯葬業者開始著重在這塊市場。有殯葬業者計劃在高雄大樹區興辦一處寵物生命紀念園區，今天舉辦公聽會卻遭到居民強烈反對，擔心大樹地處水源保護區，寵物遺體火化設施排放物恐汙染水源，也揚言將抵制出席接下來兩場其他業者的公聽會。

今天上午高雄市大樹區興田里舉辦了一場寵物生命紀念園區的公聽會，聚集不少當地居民。來自台中寵物生命禮儀業者計劃在當地興辦寵物生命紀念設施，向里民說明興辦計畫與回饋項目，主管機關農業局動保處也派副處長段奇漢列席聆聽居民意見。

一開始，居民相當平和地聽完業者簡報，直到輪到居民發表意見環節，目前居住當地，並曾任台北縣（今新北市）政府新聞局等局處首長職務的居民吳信友，首先站出來表示反對，他大聲疾呼市府要多關心大樹居民的需求，認為大高雄地區有7成的自來水來自大樹，當地還有3處兵工廠，多個殯葬園區，卻對當地建設毫無益處，如今又將開放寵物生命紀念園區進駐大樹，讓當地居民情何以堪。

此話一出，立刻獲得在場近百位鄉親鼓掌表示認同，多位興田里民異口同聲表示，該里數十年來都是飲用當地泉水，連外地人都來大樹買水喝，如今市府要開放寵物殯葬業者興辦園區及火化設施，深怕會對當地水源與空氣造成汙染。興田里長曾金益、三和里長黃重信也表示，只要市府讓開放業者進駐，會立刻發動里民前往市府與園區預定地抗議。

對此，動保處副處長段奇漢強調，這場公聽會本身就只是讓業者向居民說明興辦計畫，並非辦完公聽會業者就通過申請，他也會將居民意見統合帶回市府再研議。

今天出席公聽會的業者星願寵物生命紀念公司執行董事柳佳良則表示，能理解居民反對的理由，認為目前高雄並無合法經營的寵物火化場所，現有的火化業者不僅不合法，設施也不合規範，排放出來的廢氣也未經過處理，這也導致許多民眾的誤解。他強調辦公聽會的原意就是要讓民眾理解兩者的不同，可惜民眾不好的既定印象已深，無法一時半刻就解釋清楚。