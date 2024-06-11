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高雄鳥松濕地步道老舊 市府兼顧生態花4千萬設木棧道

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高市府6年前爭取中央補助，分期投入經費約3千萬更新步道設施，去年觀光署核定1500萬完成步道及澄清湖大門入口廣場整建。圖／高雄市觀光局提供
高市府6年前爭取中央補助，分期投入經費約3千萬更新步道設施，去年觀光署核定1500萬完成步道及澄清湖大門入口廣場整建。圖／高雄市觀光局提供

位於澄清湖大門旁的鳥松溼地占地3.8公頃，是台灣首座以濕地生態為主題的教育公園，目前委由高雄市野鳥學會；但園區內長年使用下來步道老舊、賞鳥設施陳敗等問題遭人詬病，高市府6年前爭取中央補助，分期投入經費約3千萬更新步道設施，去年觀光署核定1500萬完成步道及澄清湖大門入口廣場整建。

高市觀光局長高閔琳說，考量園區喬木根系發展及濕地生態，園區步道採用生態廊道設計，以高架鋼梁施作離地30至50公分的木質棧道，增加生物穿越通道空間外，讓民眾於濕地林間自由穿梭；高市野鳥學會理事長莊清富說，高架木棧道或浮橋有利於野生動物的穿越和遷移，對環境的衝擊性低，又增加民眾與自然的親近。

除完成濕地人行步道，澄清湖大門入口廣場環境也透過減量設計方式進行改善，將既有硬舖面、綠雕、水景等老舊設施汰除減量，另以中央水舞噴泉及澄清湖大門牌樓為視覺主軸，創造出對稱、流線及通透的廣場空間，同時採用鋪面分割設計，以不同植栽色調搭配，提昇大門入口整體空間質感。

家住高雄三民區的陳先生說，改善後的入口廣場煥然一新且明亮通透，新植矮灌木為入口增添迷人風采，增設的夜間照明設施也方便夜晚遊賞。觀光局補充，目前鳥松濕地委由社團法人高雄市野鳥學會管理，不定期舉辦環境講座、戶外解說、水稻收割體驗等生態教育相關活動，歡迎民眾踴躍參加體驗。

高市府6年前爭取中央補助，分期投入經費約3千萬更新步道設施，去年觀光署核定1500萬完成步道及澄清湖大門入口廣場整建。圖／高雄市觀光局提供
高市府6年前爭取中央補助，分期投入經費約3千萬更新步道設施，去年觀光署核定1500萬完成步道及澄清湖大門入口廣場整建。圖／高雄市觀光局提供
高市府6年前爭取中央補助，分期投入經費約3千萬更新步道設施，去年觀光署核定1500萬完成步道及澄清湖大門入口廣場整建。圖／高雄市觀光局提供
高市府6年前爭取中央補助，分期投入經費約3千萬更新步道設施，去年觀光署核定1500萬完成步道及澄清湖大門入口廣場整建。圖／高雄市觀光局提供
高市府6年前爭取中央補助，分期投入經費約3千萬更新步道設施，去年觀光署核定1500萬完成步道及澄清湖大門入口廣場整建。圖／高雄市觀光局提供
高市府6年前爭取中央補助，分期投入經費約3千萬更新步道設施，去年觀光署核定1500萬完成步道及澄清湖大門入口廣場整建。圖／高雄市觀光局提供

澄清湖 濕地 野鳥

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