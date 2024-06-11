又發爐了！中油林園廠上午壓縮機跳車 燃燒塔冒黑煙將挨罰

中油林園廠今天上午10時許，燃燒塔突然冒出火光與濃煙，周圍居民看到黑煙直天際，異口同聲說：「中油又發爐了」，感到相當無奈。高市環保局說，將依空汙法裁罰，可罰10萬元至500萬元罰鍰。

環保局說，中油林園廠今天上午10時2分發生輕油裂解程序壓縮機跳車，將製程氣排放燃燒塔處理，因不完全燃燒造成黑煙，依違反空污法第32條規定，裁罰10萬至500萬元罰鍰。

環保局說，今天上午10時20分許，壓縮機已重新啟動，燃燒塔停止排放，目前已無黑煙。

中油林園廠說，新三輕今天上午10時5分許壓縮機異常，工作人員啟動緊急應變，將製程氣體排放燃燒塔處理，產生火光及煙霾，約10時20分即無火光及煙霾，工場並已恢復正常操作。

中油林園廠表示，事件當下已通報地方相關單位及關係人，以使說明讓居民了解。