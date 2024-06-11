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高雄輕軌深夜列車僅3、4人搭 試辦期將屆粉專建議調整

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
周六晚上約10點10分，輕軌列車上的人潮。圖／擷取自高雄好過日臉書粉專
周六晚上約10點10分，輕軌列車上的人潮。圖／擷取自高雄好過日臉書粉專

高雄捷運4月15日起試辦輕軌「深夜加班區間車」2個月，將於6月14日期滿。臉書粉專「高雄好過日」指出，深夜車搭乘人數不多，應在假日以班距略做延後發車，才易擴展使用者。高雄捷運表示，會蒐集各方建議，期滿後納入方案調整考量。

高捷統計，深夜加班區間車平均每日搭乘人數約3、4人。好過日發文表示，輕軌深夜列車試辦將在6月14日結束，從高捷釋出資訊來看，這班列車使用者並不多；主要問題是距離C1籬仔內站發車的上一班車有93分鐘間隔，且時間太晚無法轉乘捷運紅橘線所致。

好過日小編實際在周六晚上10點過後搭車，從駁二出發的列車竟然滿載，沿途各站均有若干乘客上下車。不過從先前高捷公布21時30分至22時列車運量，僅占1.85%來看，可能是平假日落差大，及旅次產生位置不均所致。

好過日指出，夜間駁二、海音活動離場人潮，加上沿途百貨關門時離開人群，或許會是22時左右旅次主力。因此建議高捷先把22點收班的時刻表，在假日以班距略做延後發車，增加1至2班，而不是一口氣把時刻拉到午夜，或許才易擴展使用者。

對此高捷表示，該粉專觀察周六晚上10點從駁二開出的列車滿載，主要是因為端午連假，及高市府舉辦的法國生活節吸引大量遊客的關係。至於深夜加班車，高捷仍在蒐集各方意見及建議，並於試辦期滿後納入方案調整考量。

高雄輕軌4月15日至6月14日試辦C1籬仔內站至C14哈瑪星站「深夜加班區間車」，為期2個月。23點38分由C1順行月台發車，凌晨0點9分抵達C14順行月台；隨後0點15分由C1逆行月台發車，0點46分抵達C1後收車返廠。

晚上10點過後，輕軌車站仍有少許乘客活動。圖／擷取自高雄好過日臉書粉專
晚上10點過後，輕軌車站仍有少許乘客活動。圖／擷取自高雄好過日臉書粉專

高捷 高雄捷運

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