南應大團隊蹲點製教材 小琉球孩子「玩」味故鄉

台南應用科大的「志在琉鄉」USR（大學社會責任）計畫，學生成立「琉學日記」團隊深入屏東小琉球1年，為國中小創造海洋生態等系列教材，南應大預計將教具成果發送至琉球5所學校。大學生暑假將重返琉球繼續推廣，在地的校長說，小朋友都很喜歡這群大學生，玩得超開心。

南應大視覺傳達設計系學生高慧君、吳姍霓、巫懿旻、胡淨慧、黃品甄、毛萱儒、劉庭安等，由助理教授王聖文指導組成琉學日記團隊，團隊組長劉庭安說，完成小琉球海洋生態與環境保育教材，作為琉球國小校定課程教材，也與琉球國中合作做琉球大富翁桌遊教具，藉遊玩過程認識家鄉、了解環保知識，另繪製潮間帶生物卡牌並導入AR擴增實境，遊客用手機即可認識生物，減少棲地踩踏破壞。

琉球國小校長洪永恕說，這群大學生是跨周間、中長程進駐，校門旁的圍牆就是大學生帶著小朋友一起彩繪創作琉球海龜、花瓶岩等，大學生還用茄芷袋做成書套，或是製作琉球美食地圖印在袋上，成為學校送來賓的特色小禮物。

洪永恕說，大學生還設計環保相關活動，其中「Use久久」為使用1個物品99次會給獎勵，結合學校羽球隊，每天拉長球或發小球100次、維持99天，最後5成達成，過程中孩子學到不要放棄、惜物愛物。

琉球國中校長蘇傳桔說，與南應大合作桌遊教育，用在第8節課，或是融入、外加課程為主，讓學生在過程中認識故鄉，也能有所啟發。