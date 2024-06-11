高雄和發產業園區8年蛻變 每坪9萬飆到20萬

高雄和發產業園區是全台第1個依據產業創新條例核准設置的產業園區，動工後全球景氣回溫及台商回流，很快完售，開賣時行情每坪不到9萬元，現在則是飆升超過20萬元。市府經發局指出，未來市府開發的產業用地將以租賃為主，不再出售。房地產業者則認為，近年高雄土地飆漲，工業區用地的行情恐怕再也回不去了。

和發園區是市府主導開發的工業區，2015年12月動工，總面積約136.13公頃，公園、滯洪池、綠地等公設占比約15%。2017年開放申購，平均出售價格為8萬9800元，每坪不到9萬元，高雄市推出優惠招商策略，又正值全球景氣復甦，銷售速度很快。

「和發廠房現在每坪超過20萬元，光投資土地就很划算！」廠商私下這樣說。天威商用不動產仲介公司執行長林治域分析，鄰近交通主幹線的工業區都很搶手，若連同廠房出售，和發每坪上看30萬，而前鎮空地每坪逾40萬元，小港有國道7號加持每坪逾20萬元，林園也超過10萬元，價格全翻倍，「屏東都快要沒有每坪9萬元的土地了，更別說高雄」。

經發局長廖泰翔表示，近年很多業者希望投資高雄，市府積極開發不同園區，仁武產業園區第1期招商，土地登記需求達460%，業界需求遠超過供給面積，未來北高雄產業園區等用地，原則上土地只租不售，希望廠商降低土地成本，投資放在廠房設備等生產要件。