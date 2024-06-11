高雄大寮和發園區萬人就業 無公車缺銀行

高雄市大寮區和發產業園區2020年起廠房陸續完工，已有96家廠商設廠，進駐率近100%，就業人數近1萬3千人，但園區無金融機構，距離捷運站逾3公里，也無公車行駛，公共運輸不便，園區廠商協進會呼籲市府協助解決，市府表示，將協調高雄銀行定時服務，並研擬試辦捷運站接駁車，若運量提升，將爭取定期路線。

市府近年推動橋頭、仁武等產業園區，招商成績亮眼。和發產業園區是前市長陳菊任內啟動，鴻海集團投入60億元打造台灣電芯研發暨試量產中心，另有隆順綠能投資9億元興建6千坪新廠，台郡、輝創電子等大廠也都進駐和發園區。

和發產業園區廠商協進會理事長簡天保說，和發路是園區串連台88線快速道的主要道路，部分路段由園區服務中心管理維護，不過非園區的重車輾壓常導致路面受損，盼統一由市府維養。此外，進駐廠商愈來愈多，沒有金融機構很不方便，期待高雄銀行進駐；園區距離大寮捷運站太遠，沒有公車可搭，盼能有捷運接駁車。

議員邱于軒說，和發園區位處台88線快速道路下方，交通動線複雜，有人覺得騎機車太遠不想來上班，過去有廠商想雇用身障員工，對方卻因為考量捷運轉乘不便作罷，現在員工愈來愈多，軟硬體設施都要跟上。

園區服務中心主任蕭永達解釋，和發園區緊鄰和春技術學院，和春停招後公車失去主要客源，園區員工搭乘公車時間集中於上下班時間，運量不平均導致公車業者難生存，明年初試辦接駁車3個月，後續視運量調整。

議長康裕成說，市府應進行跨局處協調、加強協助，讓廠商及就業員工無後顧之憂。經發局長廖泰翔說，和發路維管問題是廠商共識，將持續召開討論；高雄銀行設分行有難度，先考量新增暫時性、時段性服務據點。