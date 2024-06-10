金門龍舟賽今年移師古寧頭 參賽者達「歷年之最」
今為農曆五月五「端午節」，各地都有龍舟競賽，其中金門縣也辦理第16屆端午龍舟競賽，賽龍舟及孩童寫生比賽人數為歷年最踴躍，也吸引數千名眾至雙鯉湖共同感受端午氛圍。縣長陳福海表示，今年活動移師古寧頭，金門有眾多這類優美水域，現正陸續打造，未來要將這些水域推廣給中外遊客。
金門縣府表示，古寧頭自古被稱「雙鯉古地」，古寧頭南山與北山蜿蜒的地勢彷彿是一對鯉魚，明朝成化年間與清朝乾隆年間，先民在這裡先後建立了「保靈殿」與「雙鯉古地關帝廟」，香火鼎盛；今年龍舟競賽特別移師到雙鯉古地舉行，誠摯地祈求金門風調雨順，民眾安居樂業。
金門縣府說明，這次比賽活動共有24隊龍舟隊伍、342位選手參賽，是金門近年最盛大、報名最為踴躍的一次龍舟競賽；縣立體育場同時也辦理了雙鯉湖寫生比賽，總計有358位孩童參加，民眾可以帶著孩童一起來看龍舟賽、一起來參加寫生活動。
陳福海說，古寧頭戰役是近代史上的赤壁之戰，穩定了台海數十年來的和平安定，古寧頭不僅僅是中外聞名的軍事與歷史的景點，古寧頭也有非常優美的水域雙鯉湖，縣府已經開始在打造金門水域活動景點，不只是雙鯉湖，還有太湖，要將這些優美的水域規畫好，讓中外的遊客都知道金門有這麼優美的湖泊，讓民眾有更多更優質的親水景點可以休閒遊憩。
金門縣府補充，龍舟賽共分社會男子組、社會女子組、鄉鎮組，各組皆錄取前三名；寫生比賽共分國中組、國小高年級組、國小中年級組、國小低年級組、幼兒組，各組皆錄取前六名，並擇優錄取佳作若干名。
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