陳其邁率市府龍舟隊對戰議會 笑稱勝利恐視為藐視議會
高雄愛河端午國際龍舟嘉年華今日最終，由市長陳其邁率領市府隊再次回歸龍舟賽場，迎戰議會隊及駐台機構隊伍，陳表示有信心勝利，但也開玩笑稱怕贏過議會，會被定為「藐視議會罪」，今日友誼賽隊伍包括美國、日本、菲律賓等15個國際城市報名參賽，賽前將由台鋼Wing Stars 啦啦隊應援開場，熱鬧非凡。
「今天是龍舟賽的最高潮！」陳其邁表示，今天會由市府隊、議會隊、美國、日本代表處共4隊進行友誼賽，議長帶領到議會隊已經摩拳擦掌，他擔心市府若勝出，會被冠上「藐視議會罪」，所以市府必須更努力，讓議會輸得心服口服；他提到此事賽事包括親子隊、國際隊，把大型藝術、氣墊城堡融入賽事中，相當多元豐富。
議長康裕成笑說「好膽贏看看啊！」陳其邁則回應「目前皮皮挫」但還是有信心贏過議會隊，還開玩笑稱議會召開臨時會就是為了勤加練習滑龍舟，認為議長很有心機，龍舟賽本來就是趣味性的比賽，剛好結合法國生活節，讓整個活動變得更加國際化，明年還是會以將傳統節慶結合國際元素的方向舉辦。
高雄愛河端午國際龍舟嘉年華今日最終日，友誼賽下午三點登場，包括美國、日本、菲律賓等15個國際城市報名參賽，市長陳其邁率領市府隊再次回歸龍舟賽場，迎戰議會隊及駐台機構隊伍，賽前將由台鋼Wing Stars 啦啦隊應援開場，其中龍舟嘉年華推廣大使安芝儇與一粒都會登台應援。
本次參與隊伍包含AITK美國在台協會高雄分處、日本台灣交流協會高雄事務所、馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處及泰國貿易經濟辦事處高雄勞工處，位於高雄的四個駐台機構首度全數組隊參加，各國駐台使節更實際擔任槳手，包括馬紹爾群島共和國、海地共和國、日本熊本縣、熊本市、美國小岩城、史瓦帝尼、法國在台協會、台灣法國人協會等代表合組國際隊，並帶著法國奧運吉祥物上船加油。
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