高雄、台南水資源聯合調度 南化水庫蓄水率突破75%

南化水庫是供應高雄、台南地區民生用水聯合調度重要水利設施，經2波鋒面帶來雨水，截至今日，南化水庫有效蓄水量達6726萬立方公尺，有效蓄水容量比75%，相較4月最低有效容量約25%已大幅提升。高市水利局表示，高雄、台南進行水資源聯合調度，確保用水無虞。

經統計今年1至6月，自高雄甲仙攔河堰越域引取旗山溪地面水挹注，北送至南化水庫，累計4621萬立方公尺。近期高屏溪因梅雨鋒面強降雨，濁度曾達破萬以上NTU，南化水庫自5月26日起回送高雄供水，累積294萬立方公尺，有效維持穩定供水。

水利局表示，高雄地區水資源不虞缺乏，經由地面水、伏流水、地下水及水庫水聯合調度，可滿足每日150萬噸公共用水。水利署5月完成曾文、南化水庫聯通管工程，可再由南化水庫北送至烏山頭水庫蓄存，經由串接既有南化、高屏聯通管，進一步提升南部地區供水調度彈性。

後續將持續配合開源、節流、備援及調度等各項水資源政策，因應極端氣候挑戰，確保高雄民生等各項用水無虞。另外阿公店水庫截至今日，有效蓄水量652萬立方公尺，蓄水率43.3%。