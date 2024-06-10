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國際龍舟友誼賽 陳其邁揚言「稱霸賽場」 AIT：慢慢來

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
高雄愛河國際龍舟賽事今天進入最後一天的決賽。圖／高雄市運發局提供
高雄愛河國際龍舟賽事今天進入最後一天的決賽。圖／高雄市運發局提供

2024高雄愛河端午國際龍舟嘉年華今天來到最後一天，眾所矚目的國際龍舟友誼賽也預計於下午3點登場，包括美國、日本、菲律賓等15個國際城市報名參賽，市長陳其邁將率領市府隊迎戰議會隊及駐台機構隊伍，喊話要稱霸賽場，卻遭美國在台協會高雄分處（AIT ／Kaohsiung）處長張子霖回「慢慢來」。

駐台國際使節及府會龍舟友誼賽將在今日午後三點舉行，賽前將由台鋼Wing Stars 啦啦隊應援開場，其中龍舟嘉年華推廣大使安芝儇與一粒都會登台應援。這次參賽隊伍包含AIT高雄分處、日本台灣交流協會高雄事務所、馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處及泰國貿易經濟辦事處高雄勞工處，4個位在高雄的駐台機構首度全數組隊參加。

各國駐台使節更實際擔任槳手，包括馬紹爾群島共和國、海地共和國、日本熊本縣、熊本市、美國小岩城、史瓦帝尼、法國在台協會、台灣法國人協會等代表合組國際隊，並帶著法國奧運吉祥物上船加油，賽事精彩可期。

練習賽時，張子霖曾大聲向陳其邁嗆聲「好膽麥造」，首日開幕致詞時則改溫情喊話要其他隊伍「沓沓仔來」，讓賽事未演先轟動。

另外，在高雄燈會黃色小鴨自力造筏活動一炮而紅的褐色菜鴨，隊伍由一群獸醫夥伴組成，這次也接受市長邀請，身著白衣、頭戴鹿角蒞臨愛河水域參賽，笑果十足，更再次向陳其邁喊聲不可以漏氣。

今日決賽競技龍舟公開組由日月光龍舟隊、中鋼龍舟隊、鐵影龍及大亞龍舟等隊對決；公開混合組方面，立崴粉鯊、翰醫堂中醫（海力凱普特）、重生龍舟隊及巴拉雅拜鹿野大骨麵等隊廝殺；大專青年組部分，由空軍官校、海軍官校及嘉藥水上活動社等傳統強校爭冠。

至於傳統民俗龍舟企業混合組，則由鍵財機械、承億酒店、日月光及磊山保經取得決賽資格，賽事精彩可期。

高雄市長陳其邁領軍市府隊迎戰議會隊與外國駐台機構隊伍。圖／高雄市運發局提供
高雄市長陳其邁領軍市府隊迎戰議會隊與外國駐台機構隊伍。圖／高雄市運發局提供

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