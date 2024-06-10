小琉球學童花1年完成海洋生態環保教材 為家鄉寫下「琉學日記」
台南應用科大規畫USR「志在琉鄉」計畫、輔導學生成立「琉學日記」團隊，長期投入參與小琉球在地文化、環境與教育發展，創作一系列相關教具、教材，在琉球國小推出30小時實際可行課程，近日暑假將重返小琉球驗證成果、獲得許多琉球父老肯定。
南應大視覺傳達設計系學生高慧君、吳姍霓、巫懿旻、胡淨慧、黃品甄、毛萱儒、劉庭安等由王聖文老師的指導，以對環境與教育的熱誠組成「琉學日記」團隊，除獲得「法藍瓷想像計畫」挹注25萬元執行基金，更獲2024年多項大獎包括金點新秀設計獎產學合作設計類獎項、2024青春設計節數位多媒體與遊戲設計類-互動多媒體組優選、2024年「A+文化資產創意獎」文資跨域整合類A+特別獎。
團隊組長劉庭安同學表示，琉學日記團隊以1年時間，完成小琉球當地的海洋生態與環境保育教材，並作為琉球國小校定課程教材。也與琉球國中合作製作「琉球大富翁」桌遊教具，藉由遊玩過程認識家鄉並了解環境保育知識。
團隊也將數位科技技術融入教具，與當地生態導覽協會合作，繪製潮間帶生物卡牌並導入AR擴增實境功能，讓民眾可以透過手機即能輕鬆認識小琉球常見的潮間帶生物，並減少生物棲地的破壞與踩踏。
劉庭安表示，深入小琉球1年多來，了解當地海洋生態、環保及文化，對小琉球已有深刻感情；暑假重返小琉球是期望教具能永續推廣。也謝謝學校的USR「志在琉鄉」計畫，協助團隊活動前期更快掌握當地特色，並提供相關協助。
南應大「志在琉鄉」計畫主持人李政達指出，南應大長期致力在地連結與人文關懷，透過實作計畫來培育學生的創意設計能力，結合在地文化內涵與當代設計手法，除獲得多方肯定，更期許能為在地教育注入新的活力。對「琉學日記」團隊豐碩成果更是感到欣慰，南應大的USR計畫將持續深耕在地，預計將此教具成果發送至琉球五校，為小琉球的環保與人文教育盡心力。
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