高雄和發產業園區進駐率滿百 員工卻苦於無公車可搭

近年投資高雄夯，大寮和發產業園區2020年起廠房陸續完工，96家廠商設廠，進駐率近100%，就業人數近1萬3千人。市議會考察發現，消防分隊預計今年底啟用，但園區內無金融機構，距離捷運站逾3公里，和春技術學院停招後沒有公車行駛，公共運輸不便。經發局允諾協調高雄銀行定時服務，另研擬試辦捷運站接駁車，若運量提升，向交通局爭取成為定期路線。

高雄市府近年推動橋頭、仁武等產業園區，招商成績亮眼。和發產業園區是前市長陳菊任內啟動，鴻海集團投入60億元打造台灣電芯研發暨試量產中心，另有隆順綠能投資9億元興建6千坪新廠，台郡、輝創電子等大廠也都落地和發。

和發產業園區廠協會理事長簡天保指出，和發路是園區串連台88快速道路的主要道路，目前由園區管理維護，不過非園區重車輾壓常導致路面受損，盼統一由市府維養。此外，進駐廠商愈來愈多，園區內沒有金融機構不方便，期待高雄銀行進駐；園區距離大寮捷運站太遠，沒有公車可搭，盼能有捷運接駁車。

和發產業園區服務中心主任蕭永達回應，和發園區緊鄰和春技術學院，和春停招後公車失去主要客源，園區員工搭乘公車時間集中於上下班時間，運量不平均導致公車業者難生存，明年初試辦接駁車3個月，後續視運量調整；高雄銀行先不設分行，固定時間進駐提供服務。

財經委員會召集人郭建盟說，和發園區涵蓋高科技產業廠商，不缺電卻有電力不穩狀況，蘋果供應鏈廠商曾一年發生九次壓降蒙受損失，應力促台電維持供電穩定。