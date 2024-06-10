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全台約8成瓜苗出自屏縣佳冬鄉 端午800顆大西瓜齊立

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
今天是端午節除了立蛋外，屏東縣佳冬鄉睽違4年復辦端午立西瓜，佳冬鄉石光見封街舉辦，今天現場有800顆大西瓜，眾人齊聚一堂立瓜。記者劉星君／攝影
今天是端午節除了立蛋外，屏東縣佳冬鄉睽違4年復辦端午立西瓜，佳冬鄉石光見封街舉辦，今天現場有800顆大西瓜，眾人齊聚一堂立瓜。記者劉星君／攝影

今天是端午節除了立蛋外，屏東縣佳冬鄉睽違4年復辦端午立西瓜，佳冬鄉石光見封街舉辦，今天現場有800顆大西瓜，眾人齊聚一堂，也期盼立瓜祝福百姓產業安康。

屏東縣佳冬鄉石光見雖然不是西瓜產地，但全台有8成瓜苗出自石光見，佳冬鄉農會總幹事林淑玲說，佳冬鄉有西瓜原鄉美稱， 7年前在地青農讓大家認識西瓜原鄉產業，發起立139顆西瓜，引起轟動，隔年農會承辦，立520顆西瓜，之後農業部支持，到凱德格蘭大道舉辦立西瓜現場立999顆，之後疫情停辦4年。

林淑玲說，這次解封後復辦，原本520顆西瓜，報名熱烈，半小時就秒殺，後來加碼，今天現場共立800顆大西瓜。

端午立瓜今天在石光見廣惠宮前道路登場，現場封街舉辦，除了立西瓜外，也在西瓜上寫下祝福話語，大家玩得不亦樂乎。

農糧署指出，屏東縣佳冬鄉雖然沒有西瓜生產面積，素有「西瓜原鄉」美稱，是培育西瓜苗主要生產地區，供應全台大西瓜產區種植所需瓜苗。西瓜種植面積2022年7322公頃，產量約12萬6632公噸，產值24.02億，主要在花蓮縣、台南市、雲林縣、宜蘭縣與屏東縣。

今天是端午節除了立蛋外，屏東縣佳冬鄉睽違4年復辦端午立西瓜，佳冬鄉石光見封街舉辦，今天現場有800顆大西瓜，眾人齊聚一堂立瓜。記者劉星君／攝影
今天是端午節除了立蛋外，屏東縣佳冬鄉睽違4年復辦端午立西瓜，佳冬鄉石光見封街舉辦，今天現場有800顆大西瓜，眾人齊聚一堂立瓜。記者劉星君／攝影
今天是端午節除了立蛋外，屏東縣佳冬鄉睽違4年復辦端午立西瓜，佳冬鄉石光見封街舉辦，今天現場有800顆大西瓜，眾人齊聚一堂立瓜。記者劉星君／攝影
今天是端午節除了立蛋外，屏東縣佳冬鄉睽違4年復辦端午立西瓜，佳冬鄉石光見封街舉辦，今天現場有800顆大西瓜，眾人齊聚一堂立瓜。記者劉星君／攝影
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今天是端午節除了立蛋外，屏東縣佳冬鄉睽違4年復辦端午立西瓜，佳冬鄉石光見封街舉辦，今天現場有800顆大西瓜，眾人齊聚一堂立瓜。記者劉星君／攝影
今天是端午節除了立蛋外，屏東縣佳冬鄉睽違4年復辦端午立西瓜，佳冬鄉石光見封街舉辦，今天現場有800顆大西瓜，眾人齊聚一堂立瓜。記者劉星君／攝影
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