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澎湖龍舟賽 外籍美語隊成最佳亮點

中央社／ 澎湖縣10日電

澎湖端午節龍舟競賽今天在馬公第三漁港區展開，來自美國於澎湖擔任美語老師們組隊參賽，首次體驗划龍舟，雖然划槳體驗不太協調，但感到特別新鮮好玩，也成為賽事中最佳的亮點。

澎湖龍舟賽今天開幕，縣長陳光復與議長陳毓仁期勉參賽隊伍「以舟會友」，在爭取佳績時，更要注意安全。賽事在陳光復鳴槍後，依序展開競技，副縣長林皆興與陳毓仁都親自領軍，代表縣府與議會下場參賽。

澎湖今年有30支參賽龍舟隊，最特別是來自美國在澎湖擔任的美語老師，組了「澎湖海盜隊」，代表參加男女混合組賽事，美語老師們表示，首次在港區龍舟初體驗，雖然划槳體驗不太協調，但在賽事中感到特別新鮮好玩。

澎湖端午節龍舟競賽，分別為公開組、男女混合組、長青組與聯誼組進行，去年贏得公開組冠軍的澎防部第一地區支援指揮部（TC隊），將再度尋求衛冕，角逐3萬元獎金。

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