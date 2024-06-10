高雄2022年最賺錢醫院是這間 最後一名跌破網友眼鏡

臉書粉專「高雄點」統計2022年高雄各醫院結餘，高雄長庚以整體結餘71.91億元奪冠，遠高於第2名高醫附醫14.73億元，最後一名則為義大醫院，跌破許多人眼鏡。不過長庚的非醫務結餘高達65.64億元，占整體結餘超過9成，醫務結餘僅6.27億元為第2名，高醫附醫醫務結餘12.33億元為冠軍。

醫院整體結餘3至5名分別為大同醫院、高雄榮總、小港醫院，義大體系有3間醫院，義大癌症3.58億元第6名、義大大昌1.05億元第8名，義大醫院竟意外以-1.09億元墊底，不過3間醫院相加仍有3.54億元結餘。

醫務結餘方面，1至6名分別為高醫附醫、高雄長庚、大同醫院、小港醫院、義大癌症、高雄榮總，義大醫院整體結餘雖墊底，但醫務結餘2.53億元為第7名。

不少網友詢問，長庚非醫務結餘高的嚇人，難道是長庚美食街、停車場的收入？有網友表示，「長庚醫院是台塑四寶最大法人」、「台塑四寶股利入帳」、「長庚贏在股利收入」，也有網友說，「長庚人車潮比百貨公司周年慶還誇張，百貨公司周年慶是一年一度，長庚是天天。」

對於義大墊底也有人感到訝異，問「人潮滿滿的義大醫院是發生什麼事情？」網友回應，「義大有3間，集團喜歡把事業體底下拆很多間公司」、「醫務還是賺的」。也有網友稱讚高醫，「高醫很強喔，附醫、大同、小港都是前幾名」、「大同給高醫經營之後就起飛了，真的厲害，大同進步很多」。