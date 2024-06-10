快訊

不怕借手機被偷看訊息！傳蘋果iPhone將加入APP上鎖神功能

深夜出門被仇家堵到圍毆 19歲男遭毆重傷不治警逮5嫌

高雄2022年最賺錢醫院是這間 最後一名跌破網友眼鏡

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
2022年高雄各醫院結餘，高雄長庚以整體結餘71.91億元奪冠。記者潘奕言／攝影
2022年高雄各醫院結餘，高雄長庚以整體結餘71.91億元奪冠。記者潘奕言／攝影

臉書粉專「高雄點」統計2022年高雄各醫院結餘，高雄長庚以整體結餘71.91億元奪冠，遠高於第2名高醫附醫14.73億元，最後一名則為義大醫院，跌破許多人眼鏡。不過長庚的非醫務結餘高達65.64億元，占整體結餘超過9成，醫務結餘僅6.27億元為第2名，高醫附醫醫務結餘12.33億元為冠軍。

醫院整體結餘3至5名分別為大同醫院、高雄榮總、小港醫院，義大體系有3間醫院，義大癌症3.58億元第6名、義大大昌1.05億元第8名，義大醫院竟意外以-1.09億元墊底，不過3間醫院相加仍有3.54億元結餘。

醫務結餘方面，1至6名分別為高醫附醫、高雄長庚、大同醫院、小港醫院、義大癌症、高雄榮總，義大醫院整體結餘雖墊底，但醫務結餘2.53億元為第7名。

不少網友詢問，長庚非醫務結餘高的嚇人，難道是長庚美食街、停車場的收入？有網友表示，「長庚醫院是台塑四寶最大法人」、「台塑四寶股利入帳」、「長庚贏在股利收入」，也有網友說，「長庚人車潮比百貨公司周年慶還誇張，百貨公司周年慶是一年一度，長庚是天天。」

對於義大墊底也有人感到訝異，問「人潮滿滿的義大醫院是發生什麼事情？」網友回應，「義大有3間，集團喜歡把事業體底下拆很多間公司」、「醫務還是賺的」。也有網友稱讚高醫，「高醫很強喔，附醫、大同、小港都是前幾名」、「大同給高醫經營之後就起飛了，真的厲害，大同進步很多」。

高雄點表示，相關數字都是衛福部公開的資料，醫院財報需經會計師簽證、公立醫院也要經財主審計單位決算，所以都是晚2年公布，今年公布2022年資料。另外領取健保費低於2億元的醫院，就不會有資料。

2022年高雄各醫院結餘。圖／擷取自高雄點臉書粉專
2022年高雄各醫院結餘。圖／擷取自高雄點臉書粉專
2022年高雄各醫院結餘。圖／擷取自高雄點臉書粉專
2022年高雄各醫院結餘。圖／擷取自高雄點臉書粉專

延伸閱讀

高雄搶車位案例掀網友正反論戰 警方認定是「他」違規

高雄男與警結不解緣 半年前持毒被逮這原因又栽了

美國波特蘭玫瑰節遊行 高雄花車吸睛奪冠

華航高雄飛東京成田機場航班 疑訊號異常暫停起飛

相關新聞

高雄2022年最賺錢醫院是這間 最後一名跌破網友眼鏡

臉書粉專「高雄點」統計2022年高雄各醫院結餘，高雄長庚以整體結餘71.91億元奪冠，遠高於第2名高醫附醫14.73億元...

影／端午傳說…送粽護屈原？屏東海生館特製「藻類粽」魚兒搶食剝粽葉

今天是端午節，關於端午吃粽子傳說眾說紛紜，其中一說是古人會將米用葉子包著投入江中餵食魚蝦，以避免牠們傷害屈原。為增加餌料...

星期評論／高雄轉骨 別忽視低薪、失業

高雄近年因台積電新廠落腳，S廊帶、亞灣2.0計畫一夕風風火火，資金狂潮湧入，從鐵鏽之都轉型科技之城榮景可期。已無連任壓力...

屏東長治鄉長7月27日補選 至少4腳督激戰

屏東縣長治鄉長古佳川因案被判刑，已在4月底請辭，縣選委會公告將於7月27日補選，6月12至14日辦理候選人登記，國民黨徵...

歐吉桑騎士前進澎湖紅羅村 「魚灶」重啟展傳統美味

由「用力拍電影」、「離島出走」共同主辦的「銘順銘忠的一日快閃店」今天上午在紅羅村魚灶隆重登場。邀居民和遊客體驗傳統漁產加...

愛河龍舟賽選手齊拚決賽資格 職業啦啦隊下水體驗吸睛

2024高雄愛河端午國際龍舟嘉年華一連三天在愛河登場，除由熱情奔放的啦啦隊來助陣為選手加油，啦啦隊員更下水體驗龍舟，特別...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。