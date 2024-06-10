高雄2022年最賺錢醫院是這間 最後一名跌破網友眼鏡
臉書粉專「高雄點」統計2022年高雄各醫院結餘，高雄長庚以整體結餘71.91億元奪冠，遠高於第2名高醫附醫14.73億元，最後一名則為義大醫院，跌破許多人眼鏡。不過長庚的非醫務結餘高達65.64億元，占整體結餘超過9成，醫務結餘僅6.27億元為第2名，高醫附醫醫務結餘12.33億元為冠軍。
醫院整體結餘3至5名分別為大同醫院、高雄榮總、小港醫院，義大體系有3間醫院，義大癌症3.58億元第6名、義大大昌1.05億元第8名，義大醫院竟意外以-1.09億元墊底，不過3間醫院相加仍有3.54億元結餘。
醫務結餘方面，1至6名分別為高醫附醫、高雄長庚、大同醫院、小港醫院、義大癌症、高雄榮總，義大醫院整體結餘雖墊底，但醫務結餘2.53億元為第7名。
不少網友詢問，長庚非醫務結餘高的嚇人，難道是長庚美食街、停車場的收入？有網友表示，「長庚醫院是台塑四寶最大法人」、「台塑四寶股利入帳」、「長庚贏在股利收入」，也有網友說，「長庚人車潮比百貨公司周年慶還誇張，百貨公司周年慶是一年一度，長庚是天天。」
對於義大墊底也有人感到訝異，問「人潮滿滿的義大醫院是發生什麼事情？」網友回應，「義大有3間，集團喜歡把事業體底下拆很多間公司」、「醫務還是賺的」。也有網友稱讚高醫，「高醫很強喔，附醫、大同、小港都是前幾名」、「大同給高醫經營之後就起飛了，真的厲害，大同進步很多」。
高雄點表示，相關數字都是衛福部公開的資料，醫院財報需經會計師簽證、公立醫院也要經財主審計單位決算，所以都是晚2年公布，今年公布2022年資料。另外領取健保費低於2億元的醫院，就不會有資料。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言