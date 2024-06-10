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端午連假獨特景致 民眾協助畫駐所停車格感謝警察值班

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導
有金門民眾有感於警察辛勤工作，在端午節協助金湖分局金沙分駐所重新畫設停車格，藉美化環境表達對警察人員的感謝與祝福。圖／金湖分局提供
有金門民眾有感於警察辛勤工作，在端午節協助金湖分局金沙分駐所重新畫設停車格，藉美化環境表達對警察人員的感謝與祝福。圖／金湖分局提供

端午連假到來，不過為保障民眾安全及社會秩序，不少警察人員仍執勤中，有金門民眾有感於警察辛勤工作，在端午節協助金湖分局金沙分駐所重新畫設停車格，藉美化環境表達對警察人員的感謝與祝福，成為端午節獨特景致。

金湖分局金沙分駐所駐地前停車格線，長年未更新，致格線模糊不清，金沙地區民眾陳火明有感於警察人員無論打擊犯罪、維護治安或是搶救災難、守護人民，是默默付出的無名英雄，在6月10日端午節及6月15日警察節前夕，趁施工空檔協助金湖分局金沙分駐所駐地停車格重新畫設。

陳火明表示，在端午節期間，許多人享受假期之餘，警察人員仍堅守崗位，守護大眾安全，因此趁端節連假施工空檔期間，邀集工作人員，無償為金湖分局金沙分駐所駐地「民眾洽公停車區」及「警用公務汽（機）車停車格」重新畫設，藉此美化駐地，以表達對警察人員的感謝與祝福。

金湖分局長楊志源表示，警察長期以來致力於維護社會秩序及安全，民眾另類無償慰警，盡一份心意，關心並支持警察同仁的工作，成為警察強而有力的後盾，期望社會各界共同支持警察，讓社會更和諧、安全。

有金門民眾有感於警察辛勤工作，在端午節協助金湖分局金沙分駐所重新畫設停車格，藉美化環境表達對警察人員的感謝與祝福。圖／金湖分局提供
有金門民眾有感於警察辛勤工作，在端午節協助金湖分局金沙分駐所重新畫設停車格，藉美化環境表達對警察人員的感謝與祝福。圖／金湖分局提供
有金門民眾有感於警察辛勤工作，在端午節協助金湖分局金沙分駐所重新畫設停車格，藉美化環境表達對警察人員的感謝與祝福。圖／金湖分局提供
有金門民眾有感於警察辛勤工作，在端午節協助金湖分局金沙分駐所重新畫設停車格，藉美化環境表達對警察人員的感謝與祝福。圖／金湖分局提供
有金門民眾有感於警察辛勤工作，在端午節協助金湖分局金沙分駐所重新畫設停車格，藉美化環境表達對警察人員的感謝與祝福。圖／金湖分局提供
有金門民眾有感於警察辛勤工作，在端午節協助金湖分局金沙分駐所重新畫設停車格，藉美化環境表達對警察人員的感謝與祝福。圖／金湖分局提供

端午節

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