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影／端午傳說…送粽護屈原？屏東海生館特製「藻類粽」魚兒搶食剝粽葉

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
魚兒們好奇試探，尋找剝開粽葉的方法。圖／屏東海生館提供
魚兒們好奇試探，尋找剝開粽葉的方法。圖／屏東海生館提供

今天是端午節，關於端午吃粽子傳說眾說紛紜，其中一說是古人會將米用葉子包著投入江中餵食魚蝦，以避免牠們傷害屈原。為增加餌料豐富化，屏東海生館飼育員準備特製粽子給珊瑚礁魚類們大快朵頤。

海生館飼育員說，塞入「藻類餡料」的粽子，可以補充藻食性的珊瑚礁魚類更多養分，受魚兒喜愛。海生館在6月10日端午節當天在珊瑚王國館獨立礁缸推出限定的粽子餌料餵食。

海生館指出，為提供餌料豐富化及補充海洋生物營養素，特別是藻食性的珊瑚礁魚類，飼育員們會不定時地在缸內放置高麗菜或其他蔬菜讓這些魚兒們享用。

端午飄粽香，海生館不缺席，將藻類包裝成粽子模樣的餌料。其粽葉是由海棕梠製成，海棕梠是生長於海中的棕梠科植物，外型與粽葉相像；包裹其中的餡料豐富，是由綠色的石蓴、羽毛藻，以及紅紫色的紅珊瑚藻、皺葉角叉菜充當粽子內餡。

飼育員表示，特製粽子，要挑選較為新鮮的藻混和為內餡，塑形後就可以用棉繩固定。海棕梠厚度不一且形狀也不同，除要選出適合大小海棕梠，還要靈活巧手固定，避免一放入水中便散開。

放入缸中後，魚兒好奇地試探幾次找到剝開粽葉的方法後，便開始爭先恐後的分食，有趣的畫面令人會心一笑。飼育員笑稱，特製粽經多次嘗試才成功，看著魚兒們搶食的模樣讓人十分欣慰。

屏東海生館邀民眾隨粽葉香飄進海生館，吃粽子之餘漫遊海底，有不定時出沒於珊瑚礁缸的驚喜投餵粽子，共度端午節。

飼育員巧手包粽子。圖／屏東海生館提供
飼育員巧手包粽子。圖／屏東海生館提供
飼育員巧手包粽子。圖／屏東海生館提供
飼育員巧手包粽子。圖／屏東海生館提供
綠色的石蓴、羽毛藻，以及紅紫色的紅珊瑚藻、皺葉角叉菜充當粽子內餡。圖／屏東海生館提供
綠色的石蓴、羽毛藻，以及紅紫色的紅珊瑚藻、皺葉角叉菜充當粽子內餡。圖／屏東海生館提供
魚兒們好奇試探，尋找剝開粽葉的方法。圖／屏東海生館提供
魚兒們好奇試探，尋找剝開粽葉的方法。圖／屏東海生館提供
飼育員巧手包粽子。圖／屏東海生館提供
飼育員巧手包粽子。圖／屏東海生館提供
粽葉是由海棕梠代替。圖／屏東海生館提供
粽葉是由海棕梠代替。圖／屏東海生館提供

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