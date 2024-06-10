屏東長治鄉長7月27日補選 至少4腳督激戰

屏東縣長治鄉長古佳川因案被判刑，已在4月底請辭，縣選委會公告將於7月27日補選，6月12至14日辦理候選人登記，國民黨徵召鄉代邱炬峰角逐，民進黨徵召鄉代邱佳娟參選，綠營出身的無黨籍前議員吳亮慶也參戰，無黨籍陳琮賀也表態參選，目前至少4搶1，競爭激烈。

38歲的邱佳娟參選，邱佳娟說，她擔任鄉代10年，協助提升自來水普及率、路平、燈亮等基礎建設，辦藝文講座和親子活動，過去服務經驗，打下基礎，盼為長治做更多，「2年拚4年」，爭取設共融公園。她曾任前鄉長許玉秀行政助理，連任3屆鄉民代表，剛當選民進黨全國黨代表。

71歲的吳亮慶當過6屆議員，選舉未嘗敗績，基層實力雄厚，本屆議長選舉時跑票而退出民進黨，且因涉賄選案被法院裁定當選無效而遭解職。吳亮慶說，參選是承擔，不能讓長治空轉。地方評估，鄉長補選恐面臨綠營分裂。民進黨屏縣黨部主委羅平道也喊話，呼籲民進黨同志團結一致。

67歲的邱炬峰已擔任5屆鄉民代表，曾參選過2次鄉長，這次第3次參選。邱炬峰與邱佳娟同是第1選區代表。邱炬峰說，鄉民代表問政監督，了解鄉內事務，他關注交通、自來水等議題。

60歲的陳琮賀是屏東縣慈聖功德慈善會理事長，從事生命禮儀工作，他說，長治鄉幾任鄉長都遇司法問題，他要建立清廉政治，若當選，鄉長室將從2樓移到1樓，更加便民。