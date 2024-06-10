星期評論／高雄轉骨 別忽視低薪、失業

高雄近年因台積電新廠落腳，S廊帶、亞灣2.0計畫一夕風風火火，資金狂潮湧入，從鐵鏽之都轉型科技之城榮景可期。已無連任壓力的市長陳其邁力爭高雄轉骨，拚歷史定位，但要謹慎勿迷炫於招商引資的表面風光。高雄前市長韓國瑜曾高呼「高雄發大財」響亮口號，但去年高雄市平均薪資在六都僅排第4，青年失業率也達10.5%，低薪、失業仍剝奪著港都幸福感。

高雄石化、鋼鐵產業過去創造台灣經濟盛世，但空汙、工安意外招來惡名，之後轉攻觀光服務產業，卻成效有限，至近年引入台積電帶進上下游供應鏈，市內8大產業園區齊發，搭配亞灣5G AIoT智慧產業，成為經濟發展雙引擎。

陳其邁有感施政鎖定發展高科技業，台積投資案定錨後，華邦電、德商默克、美商英特格、國巨、艾司摩爾等廠相繼進駐，近日觸角更瞄準火紅的輝達NVIDIA，據估半導體產值可達2兆。

陳其邁帶高雄拚轉型，特地延攬數發部前政次李懷仁出任副市長，雄心可見。不過招商引資同時，內政部不動產交易平台統計，近4年住宅交易漲幅超過43%，遭網友大酸是「炒房之都」，民眾未蒙其利，先受其害。

另據勞動部統計，高雄去年12月平均工資約3.9萬元，六都中排第4，失業率3.4%，與全國平均值相當，青年失業率則為10.5%，遠高於整體失業率，顯見低薪、失業仍是民眾的椎心之痛。

經濟部長郭智輝日前與高雄產業界餐敘，鼓勵調薪、提振消費力，來自民間企業的新科經長洞見低薪問題，市長不可能不知。

坊間盛讚陳其邁招商衝勁，但高市府標榜招商引資等亮麗數據時，更應深思是否實質造就市民的工作機會，或僅止於吸聚外縣市人力南漂，進行一場人力洗牌而已，結果高雄人依舊坐領低薪、依舊徘徊在轉型的十字路口，最後只會徒呼負負。