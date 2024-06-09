端午連假東港華僑市場周邊塞爆 警取締人行道違停與攤商發生爭執

今天端午連假第2天，屏東縣東港鎮華僑市場周邊塞爆了，適逢往小琉球搭船人潮，加上進行龍舟賽事封路管制，有民眾在東港臉書社團PO影片，警方取締華僑市場人行道違規停車，攤商與警方發生爭執。東港警分局表示，依法執行取締，6月迄今該路段已告發120件違規停車。

華僑市場周邊滿滿人車潮，有攤商機車停放人行道，警方到場取締雙方發生爭執。警方呼籲，人行道上不要違規停車，機車請停放在規畫停車格或東港漁會前廣場，會持續針對該路段違停車輛加強取締。

端午連假，屏東縣熱門景點停車大排長龍，東港華僑市場前交通管制路線太長造成塞車。東港警分局表示，端午連假期間湧入大量人車潮，超過東港漁會停車場停車空間容量，今天中午11時停車場已滿載，欲進入朝隆路車輛在中山路、朝隆路口管制，將車輛引導往進德大橋新園鄉端回轉後，再沿進德大橋右𨍭朝隆路依序進入漁會停車場，增加儲車空間。

警方也在朝隆聖堂前設立前方停車場已滿告示牌，提前預知民眾，引導車輛由朝隆聖堂缺口處左轉，另至中山路立體停車場停放車輛。東港警分局表示，適逢朝隆路河畔舉辦端午龍舟競賽，實施封路管制，請駕駛人耐心等候。