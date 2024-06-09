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歐吉桑騎士前進澎湖紅羅村 「魚灶」重啟展傳統美味

中央社／ 澎湖縣9日電
「銘順銘忠的一日快閃店」活動9日上午在澎湖縣湖西鄉紅羅村魚灶登場，邀當地居民與遊客體驗傳統漁產加工過程，重拾先人智慧，再現傳統美味。（澎湖縣政府提供）中央社
「銘順銘忠的一日快閃店」活動9日上午在澎湖縣湖西鄉紅羅村魚灶登場，邀當地居民與遊客體驗傳統漁產加工過程，重拾先人智慧，再現傳統美味。（澎湖縣政府提供）中央社

由「用力拍電影」、「離島出走」共同主辦的「銘順銘忠的一日快閃店」今天上午在紅羅村魚灶隆重登場。邀居民和遊客體驗傳統漁產加工過程，再現傳統美味。

紅羅村魚灶隆重登場，澎湖縣陳光復今天親臨湖西紅羅村，與李銘順、李銘忠2兄弟以及當地居民和遊客共同體驗傳統漁產加工過程，重拾先人智慧，再現傳統美味，並邀請鄉親前來感受地方創生的魅力。

陳光復表示，澎湖早期漁業發展繁榮，於1960年代達全盛時期，漁港周邊村落普遍設有魚灶，用於加工漁產品。然而隨著時代變遷，漁業逐漸衰退，傳統魚灶也逐漸式微消失。湖西紅羅村目前仍有許多清朝時期便存在至今的石滬，是澎湖重要的文化資產，感謝在地文史工作者對石滬文化的推廣與貢獻。

陳光復說，今天有眾多澎湖優秀文創青年齊聚，運用在地素材，融合產業、人文自然、傳統文化與永續發展，以創新思維翻轉澎湖，賦予地方嶄新生命力。期盼更多青年返鄉，投身青創產業，讓澎湖在世界舞台上大放異彩。

今天活動吸引了22家地方商家設攤參與，還有精彩的傳統樂曲演出，為現場觀眾帶來精彩表演。其中阿順師套餐販售收入，將全數捐贈作為台灣風帆選手培訓使用。

由「用力拍電影」、「離島出走」共同主辦的「銘順銘忠的一日快閃店」活動9日上午在澎湖縣湖西鄉紅羅村魚灶舉行，其中阿順師套餐販售收入，將全數捐贈作為台灣風帆選手培訓使用。（澎湖縣政府提供）中央社
由「用力拍電影」、「離島出走」共同主辦的「銘順銘忠的一日快閃店」活動9日上午在澎湖縣湖西鄉紅羅村魚灶舉行，其中阿順師套餐販售收入，將全數捐贈作為台灣風帆選手培訓使用。（澎湖縣政府提供）中央社

「銘順銘忠的一日快閃店」活動9日上午在澎湖縣湖西鄉紅羅村魚灶登場，縣長陳光復（右）與藝人李銘順（中）、李銘忠（右2）共同體驗傳統漁產加工過程，也邀請鄉親前來感受地方創生魅力。（澎湖縣政府提供）中央社
「銘順銘忠的一日快閃店」活動9日上午在澎湖縣湖西鄉紅羅村魚灶登場，縣長陳光復（右）與藝人李銘順（中）、李銘忠（右2）共同體驗傳統漁產加工過程，也邀請鄉親前來感受地方創生魅力。（澎湖縣政府提供）中央社

澎湖縣 陳光復

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