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愛河龍舟賽選手齊拚決賽資格 職業啦啦隊下水體驗吸睛

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
職業球團啦啦隊員也親自下水體驗划龍舟。圖／高雄市運發局提供
職業球團啦啦隊員也親自下水體驗划龍舟。圖／高雄市運發局提供

2024高雄愛河端午國際龍舟嘉年華一連三天在愛河登場，除由熱情奔放的啦啦隊來助陣為選手加油，啦啦隊員更下水體驗龍舟，特別吸睛。今天第2天賽程，選手無不卯盡全力，力拚明天決賽資格。

愛河龍舟3天賽事都有職業球團啦啦隊女孩在愛河畔展開一系列表演活動，為參賽選手加油應援。昨天有Fubon Angels、Luxy Girls以及搖滾熊啦啦隊對抗 ，吸引眾多粉絲圍觀朝聖，擠爆愛河畔，最終結果Fubon Angels與搖滾熊啦啦隊聯隊勝出。

今天則有小龍女、電豹女在愛河水面一較高下，現場也安排球迷見面會，讓民眾和啦啦隊女孩互動歡慶端午。

今天競技龍舟登場，賽事分為公開混合組、大專青年混合組公開組等組別，依序進行預賽及複賽，爭奪決賽資格。

除了龍舟賽，昨日夜間舉辦唯一場次的紙風車劇團「巫頂看世界」演出，現場湧進大批家長及孩童，吸引超過3000人共同欣賞精湛演出。

活動期間每日下午至晚上時段在二二八和平紀念公園旁都有小朋友最愛的玩水氣墊遊樂園，晚間則有佛光山祥龍燈在愛河空域巡演，吸引許多參觀民眾拿出手機捕捉震撼的視覺享受。

運動發展局表示，為期3天的高雄愛河端午國際龍舟嘉年華，每日都有獨家陸海空三場域特色龍舟看點，周邊還有適合孩童消暑放電的氣墊遊樂設施，還有結合龍舟嘉年華推出「高雄運動一起GO酷碰券」優惠套票，可折抵龍舟市集消費，民眾可事先或現場上網購買，於市集服務台兌換實體券後使用。

龍舟賽事期間，晚上有佛光山祥龍燈在愛河空域巡演。圖／高雄市運發局提供
龍舟賽事期間，晚上有佛光山祥龍燈在愛河空域巡演。圖／高雄市運發局提供
除了龍舟賽事，愛河畔還有端午市集。圖／高雄市運發局提供
除了龍舟賽事，愛河畔還有端午市集。圖／高雄市運發局提供
今天高雄市政府復辦夜間龍舟賽，相當精彩。圖／高雄市運發局提供
今天高雄市政府復辦夜間龍舟賽，相當精彩。圖／高雄市運發局提供

愛河 運動 龍舟賽

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