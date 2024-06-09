影／端午立蛋不稀奇！屏菸百人「立人」吸睛 他倒立110秒奪冠

明天是端午節，有別於端午常見的「立蛋」、「立西瓜」，今天在屏菸1936基地舉辦的南島嘻樂園「Make the Beat Drop 6 on 6 風格之戰All Style Battle」，號召百名街舞愛好者，今天中午12時50分同時「倒立」，別開生面「立人」，創意又趣味十足，來自嘉義的大學生21歲李讚原倒立最久1分50秒，獲獎金2000元。

南島嘻樂園為期兩天，除了精彩刺激的街舞賽事，今天登場「共享端午之樂，『立人』利己同歡樂」百人倒立，召集全國各地街舞好手翻玩傳統，以「立人」方式慶祝端午節。

屏東縣流行與街頭舞蹈藝術推廣協會理事侯建得說，響應端午舉辦立人活動，翻玩立蛋傳統，參與對象從小學到社會人士喜歡玩街舞民眾參與。

侯建得說，「倒立需要突破心理障礙」，很多人會怕，許多人從小開始訓練倒立，奧運項目霹靂舞，主要以breaking舞風為賽制，倒立在breaking中也是很重要基本功。

「3、2、1」 主持人倒數，數十人齊聚開始倒立，現場圍觀民眾驚呼連連，有參與的人漸漸支撐不住了，最後倒立最久是21歲來自嘉義的大學生李讚原，倒立1分50秒。

李讚原是吳鳳科技大學休閒運動系學生，他說，倒立當基本功練，每天至少3分鐘起跳，跳舞跳4年多，跟很多人一起倒立覺得很好玩，倒立需要靠肩膀與背力。

參與百人倒立活動年紀最小是國小六年級的何沛璇倒立一分多鐘，何佩璇曾練過競技體操，當時還不會倒立，兩年前開始練街舞後才學會倒立，她喜歡Breaking，因為難度比較高。

現場參與民眾說，沒想到「立蛋」還能這樣玩，很特別。活動不僅有獎金，還送參與者西瓜，趣味性與話題性十足，大家玩得不亦樂乎。