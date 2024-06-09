快訊

黃仁勳旋風不靈？三大法人開心下車 黃來台兩周合計大賣1300億

高雄通學步道施工砍樹引反彈 校方：曾有行人跌倒受傷

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市愛樹人士發現，前鎮區愛群國小利用端午節連續假日趕工除樹，擔心整排路樹不保，呼籲外界重視。圖／森林城市協會提供
高雄市愛樹人士發現，前鎮區愛群國小利用端午節連續假日趕工除樹，擔心整排路樹不保，呼籲外界重視。圖／森林城市協會提供

高雄市多所學校進行通學步道改善工程，愛樹人士發現，前鎮區愛群國小利用端午節連續假日趕工除樹，擔心整排路樹不保，建議架高步道或保留小樹與步道共存。校方表示，黑板樹就地移除，大花紫薇則移植至校內生長，樹木若未移除，步道太窄，不利娃娃車或輪椅通行。

森林城市協會指出，愛群國小正進行通學步道改善工程，原定計畫是整排樹都要砍掉，協會主動與校方協調並提供建議方案，但校方尚未回應能否修正，不料假期中又有愛樹市民回傳砍樹照片，但因連續假日找不到人取得回應，擔心路樹整排消失。

森林城市協會說，架高步道可把樹根與步道拖開，這樣整排路樹都能保留；路樹有大有小，很多小樹明顯不影響行人通行。此外，現場有一些圍牆可退縮，讓出更多空間，兼顧行人與樹木的生長空間。

針對通學步道的移樹爭議，校長劉文溪表示，學校步道寬度介於1.1公尺至1.3公尺之間，路面連鎖磚隆起不平整，過去曾有家長跌倒受傷，要求學校爭取經費改善，此次獲國土署補助約900萬元，共邀請樹木專家會勘兩次。

劉文溪說，步道上有兩個樹種，黑板樹容易竄根、質地脆易傾倒，所以採取移除處理，大花紫薇移植至校內；若步道寬度未達1.6公尺，不利輪椅族通行，施工已報請教育局核准，校外也有張貼公告。

協會強調，改善校園通學道是好的政策方向，但如果未思考樹木共存或減少砍樹數量，會令人遺憾。

路樹 高雄市 黑板樹

延伸閱讀

美國波特蘭玫瑰節遊行 高雄花車吸睛奪冠

華航高雄飛東京成田機場航班 疑訊號異常暫停起飛

通運輪擦撞高雄港離岸堤 經檢視確認無漏油

高雄愛河端午國際龍舟嘉年華 夜間龍舟×文創市集×親子體驗嗨翻夏日

相關新聞

台鐵高雄車站天棚將成形 預計10月完工

台鐵高雄車站大天棚即將成形，截至5月底，天棚進度達89.52%，預計10月完工；高雄車站站體二階工程進度累積85.27%...

愛河龍舟賽選手齊拚決賽資格 職業啦啦隊下水體驗吸睛

2024高雄愛河端午國際龍舟嘉年華一連三天在愛河登場，除由熱情奔放的啦啦隊來助陣為選手加油，啦啦隊員更下水體驗龍舟，特別...

影／端午立蛋不稀奇！屏菸百人「立人」吸睛 他倒立110秒奪冠

明天是端午節，有別於端午常見的「立蛋」、「立西瓜」，今天在屏菸1936基地舉辦的南島嘻樂園「Make the Beat ...

高雄通學步道施工砍樹引反彈 校方：曾有行人跌倒受傷

高雄市多所學校進行通學步道改善工程，愛樹人士發現，前鎮區愛群國小利用端午節連續假日趕工除樹，擔心整排路樹不保，建議架高步...

逃不開涉貪命運 屏東縣長治鄉長補選恐4搶1 泛綠埋分裂危機

屏東縣長治鄉長古佳川因案判刑，古今年4月底請辭，任期還有2年多，長治鄉長啟動補選作業。國民黨徵召擔任5屆鄉民代表邱炬峰，...

明華園「超炫白蛇傳」 驚豔屏東5萬戲迷

明華園總團「超炫白蛇傳」昨晚在屏東縣六堆紀念公園演出，開演前湧入5萬人次，重頭戲白蛇與青蛇飛上10幾層樓高空踏浪而來，「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。