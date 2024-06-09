高雄通學步道施工砍樹引反彈 校方：曾有行人跌倒受傷

高雄市多所學校進行通學步道改善工程，愛樹人士發現，前鎮區愛群國小利用端午節連續假日趕工除樹，擔心整排路樹不保，建議架高步道或保留小樹與步道共存。校方表示，黑板樹就地移除，大花紫薇則移植至校內生長，樹木若未移除，步道太窄，不利娃娃車或輪椅通行。

森林城市協會指出，愛群國小正進行通學步道改善工程，原定計畫是整排樹都要砍掉，協會主動與校方協調並提供建議方案，但校方尚未回應能否修正，不料假期中又有愛樹市民回傳砍樹照片，但因連續假日找不到人取得回應，擔心路樹整排消失。

森林城市協會說，架高步道可把樹根與步道拖開，這樣整排路樹都能保留；路樹有大有小，很多小樹明顯不影響行人通行。此外，現場有一些圍牆可退縮，讓出更多空間，兼顧行人與樹木的生長空間。

針對通學步道的移樹爭議，校長劉文溪表示，學校步道寬度介於1.1公尺至1.3公尺之間，路面連鎖磚隆起不平整，過去曾有家長跌倒受傷，要求學校爭取經費改善，此次獲國土署補助約900萬元，共邀請樹木專家會勘兩次。

劉文溪說，步道上有兩個樹種，黑板樹容易竄根、質地脆易傾倒，所以採取移除處理，大花紫薇移植至校內；若步道寬度未達1.6公尺，不利輪椅族通行，施工已報請教育局核准，校外也有張貼公告。

協會強調，改善校園通學道是好的政策方向，但如果未思考樹木共存或減少砍樹數量，會令人遺憾。