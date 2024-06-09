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美國波特蘭玫瑰節遊行 高雄花車吸睛奪冠

中央社／ 高雄9日電

高雄市政府與議會近日攜手出訪美國波特蘭姊妹市，偕同樹德家商表演團隊參與波市的玫瑰節花車大遊行，此次高雄市花車榮獲中小型花車冠軍，樹德家商精湛的演出也博得滿堂彩。

波特蘭市素有「玫瑰城」之稱，玫瑰節活動是當地擁有超過百年以上傳統的年度重要節慶。高雄市長年與波特蘭高雄姊妹市協會、玫瑰節基金會、皇家玫瑰協會等單位合作，製作高雄姊妹市花車參與玫瑰節盛會。

高雄市行政暨國際處今天新聞稿表示，高市府副秘書長陳盈秀6日拜會今年2月高雄燈會期間造訪高雄的波特蘭市政委員丹瑞安（Commissioner Dan Ryan）並進行市政參訪；8日參與玫瑰節遊行及龍舟賽開幕，高雄市花車更在玫瑰節遊行榮獲中小型花車第1名。

陳盈秀表示，高雄市跟波特蘭兩市36年感情是靠著高雄市民及波特蘭朋友的善意得以延續。每年2月高雄燈會、6月波特蘭玫瑰節，兩市互訪友誼不間斷，高雄市與波特蘭會持續拓展在各領域的交流、建立的感情也會一直延續下去。

樹德家商今年也由董事長朱元祥率領36名學生，在玫瑰節遊行帶來「金球飛舞」演出，學生身著紅黃色舞衣，手持折扇與金球，配合明快的鑼、鼓、鈸及嗩吶曲調，在行進間穿插下腰、翻跟斗、疊羅漢等高難度演出動作，博得群眾喝采。

波市市長惠勒（Ted Wheeler）也舉辦姊妹市接待會歡迎訪團，惠勒致詞指出，波市長久以來的姊妹市計畫，為城市的發展發揮重要作用。尤其當全球局勢緊張，須更努力支持及建立友誼橋樑。

燈會 龍舟賽

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