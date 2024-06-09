升級客庄產業 屏東竹田醬油伴手禮推入主流市場

協助客庄產業升級，客家委員會輔導地方特色產業並導入品牌創新，今天在屏東客庄竹田鄉發表新醬油伴手禮盒「六堆醬醬好－竹田好yo」，盼將傳統產業好產品帶入主流市場。

客委會主委古秀妃接受媒體聯訪表示，客委會鼓勵傳統產業創新想法，找出地方產業特色加以輔導；北部有酸柑茶、桔醬、苦茶油，南部則是釀造。釀造業在竹田鄉發展已傳承3代，有約60年歷史，推出新產品設計就是希望將技術留下，在傳統基礎上將好產品往主流市場推動。

竹田鄉長吳振中說，竹田水質好適合發展釀造業，因此在地就有6間醬油工廠，先賢傳承下好東西，後代要發展起來。先前有竹田醬油業者獲英國食品界奧斯卡Great Taste Awards金叉獎，希望未來能繼續將竹田特色推展到國際。

合作推動「369客庄產業輔導升級示範計畫」的商業發展研究院副院長張皇珍表示，客委會輔導8項特色產業都十分在地，賦予每個品牌LOGO增加辨識度，也會結合國內知名業者如吳寶春、老四川、圓山飯店等協助推銷，讓客庄好食材、好產品可以連接上好的銷售通路，也推出線上通路給無法在地購買的消費者。

客委會表示，竹田醬油禮盒設計將「竹田」二字拆解成手感不規則幾何塊狀，大片鮮黃視覺彰顯出日照強、水質佳、農業為主的在地風光特色，而「好yo」則可意會成「好油、好遊、好呦、好優」等多元形象。

禮盒結合5家竹田在地醬油品牌，今天起在屏東竹田德旅店民宿及頓物堂內販售，月中將在高雄誠品生活駁二店，以及線上通路Pinkoi、Momo購物網等通路販售。