端午連假 澎湖6月8日湧入逾1.3萬名遊客

端午節連假，澎湖昨天湧進1萬3000多名遊客，創下今年來單日入境人數新高，本島與離島各景點，都可見人潮，端午節的無人機秀以及煙火秀，10日將如期綻放，讓遊客體驗一趟最完美的旅程。

澎湖縣政府旅遊處表示，昨天是端午連假開始，澎湖昨天湧入了1萬3202名遊客，創下今年以來人數最多的一天，其中空運有6078人，海運高達7124人，比空運多出1046人。

縣府推出的澎湖國際海上花火節航海王動畫25週年，10日當晚將在觀音亭施放無人機秀以及煙火秀，700台無人機將展演腳色人物魯夫、喬巴、香吉士、索隆、娜美等結合澎湖地景，還有超過5000發煙火、60種花色升空綻放，讓遊客一次看得過癮。