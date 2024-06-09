聽新聞
test
0:00 / 0:00
台鐵高雄車站天棚將成形 預計10月完工
台鐵高雄車站大天棚即將成形，截至5月底，天棚進度達89.52%，預計10月完工；高雄車站站體二階工程進度累積85.27%，預計12月完工。臉書粉專「高雄好過日」貼文指出，車站完成後，動線有3個值得期待的改變，不過年底二階工程完成後，車站也不算完全啟用。
目前車站鋼構已經全部完成，正進行站體內部裝修，天棚頂部地磚鋪設、植栽等工程。車站中央圓形廣場結構已經成圓，目前中央分隔牆已拆除，暫時用鷹架與木板阻擋，北側仍在安裝天花與地板中。
高雄好過日粉專指出，高雄車站完成後動線會有幾個值得期待的改變，首先是地下3層連通道打開，地下4層的捷運和地下2層的台鐵不用到地面就能轉乘，節省5分鐘以上時間。
第二是，高捷高雄車站北側站體啟用，未來會增加往九如路的另一個出口。另外在中央圓形廣場以外，南北各有一個橢圓形廣場，南口廣場就在舊帝冠車站站體後方，未來可以經過老車站進站；北口廣場是露天的，出口就到九如路。
不過今年底二階工程完成後，車站也不算完全啟用，包括商場和旅館大樓預計今年招商，得標商還要進行內部裝潢，最快2027年營運。另車站缺乏對外地下連通道，高雄市長陳其邁日前表示工法可行，但仍需二次施作通往南側建國路的地下連通道。
通往東西兩側的通道，則預計會和車專四、車專五這兩塊用地一同開發；車站北側台鐵還預留兩棟大樓位置，由於車站容積沒用完，可以蓋到30層以上，目前尚無招商計畫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言