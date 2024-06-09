台鐵高雄車站天棚將成形 預計10月完工

台鐵高雄車站大天棚即將成形，截至5月底，天棚進度達89.52%，預計10月完工；高雄車站站體二階工程進度累積85.27%，預計12月完工。臉書粉專「高雄好過日」貼文指出，車站完成後，動線有3個值得期待的改變，不過年底二階工程完成後，車站也不算完全啟用。

目前車站鋼構已經全部完成，正進行站體內部裝修，天棚頂部地磚鋪設、植栽等工程。車站中央圓形廣場結構已經成圓，目前中央分隔牆已拆除，暫時用鷹架與木板阻擋，北側仍在安裝天花與地板中。

高雄好過日粉專指出，高雄車站完成後動線會有幾個值得期待的改變，首先是地下3層連通道打開，地下4層的捷運和地下2層的台鐵不用到地面就能轉乘，節省5分鐘以上時間。

第二是，高捷高雄車站北側站體啟用，未來會增加往九如路的另一個出口。另外在中央圓形廣場以外，南北各有一個橢圓形廣場，南口廣場就在舊帝冠車站站體後方，未來可以經過老車站進站；北口廣場是露天的，出口就到九如路。

不過今年底二階工程完成後，車站也不算完全啟用，包括商場和旅館大樓預計今年招商，得標商還要進行內部裝潢，最快2027年營運。另車站缺乏對外地下連通道，高雄市長陳其邁日前表示工法可行，但仍需二次施作通往南側建國路的地下連通道。