不再免費服務 高雄市都審收費最低5千元起跳

高雄市都市設計審議申請目前未收取費用，考量使用者付費及避免濫用行政資源，都發局今年5月召開兩次會議，在與業界公會溝通後研擬收費草案，預計今年下半年正式實施都審收費，每案收取5千元至10萬元不等。

高雄市2020年起推動委員會簡化、分級審議及周周審服務，平均縮短至少 4 成審議時間，隔年7月更推出都審服務平台接受線上申請，減少申請人送審文書的印製費用。

都發局說明，六都中僅高雄及台南尚未實施都審收費，高市府擬定「高雄市都市設計及土地使用開發許可審議收費標準」（草案），依審議程序分級分軌。審議過程中的補正不須重新繳費，若自行撤回或被機關駁回，因行政程序終結，未來再次送審須重新繳納審議費。

局長吳文彥表示，都市設計審議制度肩負維護整體都市景觀、確保公共環境品質及串聯區域性風貌等重要使命，藉由推動收費制度，減少規畫不完善的申請案或變更設計案件重覆送審，讓公共資源能獲得最有效利用。