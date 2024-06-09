不再免費服務 高雄市都審收費最低5千元起跳
高雄市都市設計審議申請目前未收取費用，考量使用者付費及避免濫用行政資源，都發局今年5月召開兩次會議，在與業界公會溝通後研擬收費草案，預計今年下半年正式實施都審收費，每案收取5千元至10萬元不等。
高雄市2020年起推動委員會簡化、分級審議及周周審服務，平均縮短至少 4 成審議時間，隔年7月更推出都審服務平台接受線上申請，減少申請人送審文書的印製費用。
都發局說明，六都中僅高雄及台南尚未實施都審收費，高市府擬定「高雄市都市設計及土地使用開發許可審議收費標準」（草案），依審議程序分級分軌。審議過程中的補正不須重新繳費，若自行撤回或被機關駁回，因行政程序終結，未來再次送審須重新繳納審議費。
局長吳文彥表示，都市設計審議制度肩負維護整體都市景觀、確保公共環境品質及串聯區域性風貌等重要使命，藉由推動收費制度，減少規畫不完善的申請案或變更設計案件重覆送審，讓公共資源能獲得最有效利用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言