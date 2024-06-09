通運輪擦撞高雄港離岸堤 經檢視確認無漏油

一艘載運中油油品的通運輪昨天下午在高雄港2港口出港時，不慎擦撞離岸堤造成破損。高雄港務分公司今天表示，經檢視確定沒有漏油，後續將由航港局運安會調查，並了解實際受損及修復事宜。

高雄港務分公司港務處處長郭光輝今天接受媒體訪問表示，本國籍通運輪昨天下午1時10分許，在高雄港2港口出港時，右舷船尾擦撞高雄港2港口的港外離岸堤，通運輪隨後進行必要處置後，初步檢視沒有漏油。

船方申請緊急進港獲准後，同日下午6時安全靠泊118號碼頭。郭光輝指出，通運輪進港作業期間無發生漏油及油污等情形。

另外，為確保港區環境及安全，高雄港務分公司要求通運輪於靠泊期間應於船舶周圍布設攔油索及必要的應變處置資材，以因應突發狀況發生。同時安排專人持續關注船舶狀況，定時向高雄港回報船況。

郭光輝表示，此案後續將由航港局運安會進行調查，另外高雄港務分公司的離岸堤設施實際受損及後續修復事宜，將由高雄港務分公司邀相關單位會勘、釐清確認。