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「法國生活節」吸睛 高雄駁二2天湧入6萬人潮

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄在駁二特區舉辦「法國生活節在高雄」舉辦，市府統計，2天活動已湧入6萬人。圖／高市府提供
高雄在駁二特區舉辦「法國生活節在高雄」舉辦，市府統計，2天活動已湧入6萬人。圖／高市府提供

高雄首度舉辦「法國生活節」活動，今天進入第3天。市府行國處指出，適逢端午節連假，光昨天吸引近5萬人湧入駁二藝術特區，累計6萬人參與活動，活動只到今天，想認識法國美食、文化及音樂的遊客要掌握出遊機會。

台法攜手促成全台首次法國生活節，活動集結60家法式主題品牌、網紅以及文化體驗區，還有法國藝術家帶來精彩演出。昨晚法國重量級音樂劇演員John Eyzen加碼邀請爵士女伶張婷雅、法國樂團KESSADA即興演出，活動掀起另波高潮。

行國處指出，不少法式美食攤位大排長龍，如「酷的夢」芋頭可頌、「畢可思」法式手工香腸等商品早早賣完。業者說，為活動準備雙倍份量，晚間6點多就完售。

處長張硯卿說，感謝法國在台協會、台灣法國人協會共同籌辦，讓活動內容更完整圓滿，今天是活動最後一天，歡迎遊客到駁二親身體驗法國生活節，留下熱情浪漫的美好回憶。

「法國生活節在高雄」在駁二特區舉辦，市府統計，2天活動已湧入6萬人。圖／高市府提供
「法國生活節在高雄」在駁二特區舉辦，市府統計，2天活動已湧入6萬人。圖／高市府提供
昨晚法國重量級音樂劇演員John Eyzen加碼邀請爵士女伶張婷雅、法國樂團KESSADA即興演出。圖／高市府提供
昨晚法國重量級音樂劇演員John Eyzen加碼邀請爵士女伶張婷雅、法國樂團KESSADA即興演出。圖／高市府提供

法國 美食 音樂劇

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