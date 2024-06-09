「法國生活節」吸睛 高雄駁二2天湧入6萬人潮

高雄首度舉辦「法國生活節」活動，今天進入第3天。市府行國處指出，適逢端午節連假，光昨天吸引近5萬人湧入駁二藝術特區，累計6萬人參與活動，活動只到今天，想認識法國美食、文化及音樂的遊客要掌握出遊機會。

台法攜手促成全台首次法國生活節，活動集結60家法式主題品牌、網紅以及文化體驗區，還有法國藝術家帶來精彩演出。昨晚法國重量級音樂劇演員John Eyzen加碼邀請爵士女伶張婷雅、法國樂團KESSADA即興演出，活動掀起另波高潮。

行國處指出，不少法式美食攤位大排長龍，如「酷的夢」芋頭可頌、「畢可思」法式手工香腸等商品早早賣完。業者說，為活動準備雙倍份量，晚間6點多就完售。