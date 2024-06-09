逃不開涉貪命運 屏東縣長治鄉長補選恐4搶1 泛綠埋分裂危機

屏東縣長治鄉長古佳川因案判刑，古今年4月底請辭，任期還有2年多，長治鄉長啟動補選作業。國民黨徵召擔任5屆鄉民代表邱炬峰，邱炬峰曾在2018年參選長治鄉長，這次二度參選鄉長；民進黨先前已徵召3屆鄉代邱佳娟參選，原是民進黨員的無黨籍前議員吳亮慶也表態參選，還有無黨籍陳琮賀參戰。

屏東縣長治鄉長補選候選人登記日6月12至6月14日，7月27日為補選投開票日，選戰可能上演4搶1，競爭激烈。

長治鄉長近20年，連3任鄉長涉貪判刑或遭羈押。國民黨籍前鄉長邱永安涉賣官收賄案被判刑7年8月。接任的民進黨籍前鄉長許玉秀也涉貪，1、2審判8年；許玉秀在羈押期間縣府指派民進黨籍代理鄉長李新煌，爆出李新煌在擔任麟洛鄉長時收取工程回扣，李僅代理7天，李判刑7年定讞，入監服刑；無黨籍古佳川本屆連任長治鄉長，古曾是民進黨員，貪汙案一審判刑停職，古今年4月底請辭。

本月7日，國民黨徵召邱炬峰參戰，邱8日深夜透過臉書宣布參選。邱炬峰上午受訪說，他擔任鄉代近30年，最熟悉了解長治鄉現今面臨問題，他2年當4年用。

邱炬峰曾在2018年參選長治鄉長，該屆鄉長有4人參選，古佳川第一次參選當選鄉長，邱炬峰當時拿下第3高票4445票；67歲邱炬峰是資深鄉民代表，這屆是第5屆鄉民代表，曾經擔任鄉民代表會副主席。

民進黨徵召邱佳娟，邱佳娟與邱炬峰都屬於長治鄉民代表第一選區，邱佳娟參選3次鄉民代表，票數都拿下第一或第二高票，表現不俗。

綠營恐面臨分裂，前縣議員吳亮慶原是民進黨黨員，2022年議長選舉時吳亮慶跑票，民進黨黨紀處分開除黨籍。吳亮慶去年10月因當選無效案確定遭解職，吳是資深老將，選舉未嘗敗績。

另名表態參選是無黨籍的屏東縣慈聖功德慈善會理事長陳琮賀。