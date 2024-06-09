鼓山魚市場平日冷清 部分業者無意續約

有高雄最美魚市場之稱的鼓山魚市場，去年底重新開張後引進新櫃位，遊客在戶外邊吃美食、邊欣賞漁港風光，周遭彩繪造景被譽為「台版威尼斯」。不過部分牆面重複彩繪，且動用第二預備金200多萬元，環境變美仍無法吸引穩定消費人潮，也引來濫用預算爭議。海洋局說明今年已辦3場市集，人潮有增加。高雄區漁會表示，已出租鼓山魚市場隧道入口處左側建物1樓設知名連鎖咖啡廳星巴克，預計7月底完工，盼帶動人潮。

實踐大學觀光管理學系主任張景棠指出，許多魚市場的魚貨拍賣很受歡迎，建議結合網紅，採線上線下方式行銷；屏東華僑市場有不少年輕人開店，若降低租金，引進新創型攤位，營造日式居酒屋風格也很有特色。義守大學財經系教授李樑堅說，透過彩繪活化老舊社區，全台各地有很多案例，長遠還是要塑造觀光景點的故事性。

中央地方斥資1.4億元，2022年10月鼓山魚市場風光開幕，營運不到1年業績慘澹。得標廠商去年再砸400萬元，重新調整營運內容及櫃位。進駐業者說，人潮集中在假日時段，平日遊客少，有人認為不划算，無意續約。

「鼓山魚市場改造後變美，周遭房屋彩繪也很漂亮！」郭姓遊客說，鼓山及一海之隔的旗津社區有很多房屋是彩色牆面，類似基隆正濱漁港彩色屋。從旗後山燈塔往魚市場瞭望，山腳下整片彩色屋，場面震撼。

議員白喬茵認為，鼓山魚市場周邊民宅原本是單色，1年不到又粉刷成彩色，兩次共花430萬元，沒有做好詳細計畫亂花公帑；其中203萬元經費動用第二預備金，觀感不好。

旗津區長羅長安解釋，旗津70棟及魚市場周圍30棟民宅外牆上色，耗費1900多萬元，預備金僅占少部分。海洋局表示，部分櫃位已有培養出穩定客源，持續引進特色店鋪，並與營運廠商研商提升來訪人潮的策略。

高雄區漁會說，為了活化利用鼓山魚市場，已經簽約租給星巴克；當地居民劉姓男子說，現在遊客多是在棧貳庫、駁二、西子灣、旗津等觀光區遊覽後，再來鼓山魚市場短暫停留拍照，希望星巴克進駐後可以吸引遊客停留。