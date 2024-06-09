聽新聞
test
0:00 / 0:00

明華園「超炫白蛇傳」 驚豔屏東5萬戲迷

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
明華園總團「超炫白蛇傳」昨晚在屏東縣六堆紀念公園演出，開演前觀眾人數即衝破5萬人，晚間7點由縣長周春米、文化部政務次長李靜慧共同敲鑼鳴鼓，宣布端午大戲開演。記者劉星君／攝影
明華園總團「超炫白蛇傳」昨晚在屏東縣六堆紀念公園演出，開演前觀眾人數即衝破5萬人，晚間7點由縣長周春米、文化部政務次長李靜慧共同敲鑼鳴鼓，宣布端午大戲開演。記者劉星君／攝影

明華園總團「超炫白蛇傳」昨晚在屏東縣六堆紀念公園演出，開演前湧入5萬人次，重頭戲白蛇與青蛇飛上10幾層樓高空踏浪而來，「水漫金山寺」磅礴重現，台下觀眾驚呼連連。明華園總團長陳勝福說，「這場演出是來蓋劇場的」，花10天蓋了比國家劇院還大的劇場，同時將創下國內戶外演出觀眾紀錄。

文化部主辦「庄頭劇場藝日限定」文化平權巡演，邀請明華園戲劇總團回到故鄉屏東，帶來史詩鉅作「超炫白蛇傳」，晚間7點由縣長周春米、文化部政務次長李靜慧敲鑼鳴鼓，宣布端午大戲開演。

昨晚演出由孫翠鳳，帶著女兒陳昭婷、陳昭賢同台共飾白蛇一角，孫翠鳳嫡傳弟子李郁真飾演許仙，舞蹈身段、唱腔、演技俱佳的晨翎飾演青蛇，與最帥法海陳子豪等人擔綱演出，動員逾300名演員，真火、真水、極盡奇幻華麗的舞台特效，跨越台上台下，讓人身歷其境。

令觀眾最期待、全劇最高潮水漫金山寺，瞬間百噸大水傾洩而下，白蛇、青蛇從10層樓的高空凌空飛越，身穿藍、白色雨衣觀眾，化身滾滾波濤巨浪，觀眾與舞台融為一體，感受「呼風喚雨怒濤翻，江水滾滾漫金山」的震撼，即便穿著雨衣也是被淋濕，也覺得過癮。

台下觀眾看得意猶未盡，孫翠鳳率領全體演員謝幕。屏東縣長周春米說，感謝文化部庄頭劇場，由明華園帶來精彩好戲，陪鄉親一起歡慶端午，傳遞表演藝術的美好。

明華園 白蛇傳 觀眾

延伸閱讀

黑鮪魚觀光季秒殺美食宴開桌 享受澎派佳餚邊聽好歌爽度破表

影／超炫白蛇傳再現水漫金山寺！水傾洩而下 磅礡場面震撼5萬觀眾

78歲嬤補校勤學人生不留遺憾 屏東縣國小暨補校縣長頒獎焦點

屏中田祐僖繁星台大醫榜首獲縣長獎 周春米勉勇敢築夢

相關新聞

影／超炫白蛇傳再現水漫金山寺！水傾洩而下 磅礡場面震撼5萬觀眾

明華園總團「超炫白蛇傳」今晚在屏東縣六堆紀念公園演出，開演前湧入5萬人次，重頭戲白蛇與青蛇飛上10幾層樓高空踏浪而來，「...

今早陳其邁、柯志恩相談甚歡 外界好奇兩人聊什麼

2024高雄愛河端午國際龍舟嘉年華今天起展開3天賽事，市長陳其邁下午主持開幕典禮。他表示，今年共165隊報名參賽，另有法...

明華園「超炫白蛇傳」 驚豔屏東5萬戲迷

明華園總團「超炫白蛇傳」昨晚在屏東縣六堆紀念公園演出，開演前湧入5萬人次，重頭戲白蛇與青蛇飛上10幾層樓高空踏浪而來，「...

鼓山魚市場平日冷清 部分業者無意續約

有高雄最美魚市場之稱的鼓山魚市場，去年底重新開張後引進新櫃位，遊客在戶外邊吃美食、邊欣賞漁港風光，周遭彩繪造景被譽為「台...

黑鮪魚觀光季秒殺美食宴開桌 享受澎派佳餚邊聽好歌爽度破表

屏東黑鮪魚文化觀光季百桌千人「美食推廣宴」今晚在東港東隆宮廣場澎派登場，師傅用在地新鮮食材享烹調10道精緻料理，以南部最...

最美魚市場「鼓山魚市場」要開星巴克 居民盼吸引觀光客停留

高雄最美魚市場「鼓山魚市場」重新開幕後，目前仍在為了爭取觀光客人流而傷透腦筋，知名連鎖咖啡店星巴克已向高雄區漁會承租鼓山...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。