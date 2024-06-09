明華園「超炫白蛇傳」 驚豔屏東5萬戲迷

明華園總團「超炫白蛇傳」昨晚在屏東縣六堆紀念公園演出，開演前湧入5萬人次，重頭戲白蛇與青蛇飛上10幾層樓高空踏浪而來，「水漫金山寺」磅礴重現，台下觀眾驚呼連連。明華園總團長陳勝福說，「這場演出是來蓋劇場的」，花10天蓋了比國家劇院還大的劇場，同時將創下國內戶外演出觀眾紀錄。

文化部主辦「庄頭劇場藝日限定」文化平權巡演，邀請明華園戲劇總團回到故鄉屏東，帶來史詩鉅作「超炫白蛇傳」，晚間7點由縣長周春米、文化部政務次長李靜慧敲鑼鳴鼓，宣布端午大戲開演。

昨晚演出由孫翠鳳，帶著女兒陳昭婷、陳昭賢同台共飾白蛇一角，孫翠鳳嫡傳弟子李郁真飾演許仙，舞蹈身段、唱腔、演技俱佳的晨翎飾演青蛇，與最帥法海陳子豪等人擔綱演出，動員逾300名演員，真火、真水、極盡奇幻華麗的舞台特效，跨越台上台下，讓人身歷其境。

令觀眾最期待、全劇最高潮水漫金山寺，瞬間百噸大水傾洩而下，白蛇、青蛇從10層樓的高空凌空飛越，身穿藍、白色雨衣觀眾，化身滾滾波濤巨浪，觀眾與舞台融為一體，感受「呼風喚雨怒濤翻，江水滾滾漫金山」的震撼，即便穿著雨衣也是被淋濕，也覺得過癮。

台下觀眾看得意猶未盡，孫翠鳳率領全體演員謝幕。屏東縣長周春米說，感謝文化部庄頭劇場，由明華園帶來精彩好戲，陪鄉親一起歡慶端午，傳遞表演藝術的美好。