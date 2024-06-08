黑鮪魚觀光季秒殺美食宴開桌 享受澎派佳餚邊聽好歌爽度破表
屏東黑鮪魚文化觀光季百桌千人「美食推廣宴」今晚在東港東隆宮廣場澎派登場，師傅用在地新鮮食材享烹調10道精緻料理，以南部最熱情的「辦桌」方式呈現，每桌10人只要4990元，一開放報名即秒殺；今年再次以紅寶石歌廳秀形式，邀許富凱、黃妃、郭忠祐等歌手演出，民眾邊享受佳餚邊聽好歌，直呼爽度破表。
為將屏東的特產推廣至國際，縣長周春米也邀AIT美國在台協會高雄分處長張子霖、日本台灣交流協會高雄事務所長奧正史、新加坡駐台北商務辦事處副代表蕭偉雄、沖繩縣產業振興公社台北事務所長上江洲辰德、靜岡縣駐台辦事處靜岡市派駐員增田梢到場，體驗台灣特有的戶外辦桌文化和美食料理。
周春米說，每年的黑鮪魚文化觀光季美食推廣宴都大受民眾歡迎，今年依舊熱烈，5月6日上午10時網路開放報名，不到5分鐘百桌就搶訂一空，還有民眾親自前來縣府詢問是否還有空位可以再加訂，東港在地美食的魅力果然讓人無法擋，加上紅寶石歌廳秀邀請歌手表演，有美食吃也有音樂可以聽，是雙重享受。
美食推廣宴推出的10道菜餚，包括海釣雙拼（油魚子、生魚片）、海中寶紅燒魚翅焿、炙烤鮪魚琵琶骨、東港特產櫻花蝦米糕、Q彈軟嫩雙糕潤、滋補靈芝湯（何首烏雞湯）、富貴筍干封肉、暖胃花枝丸湯、東港限定東港肉粿、紅莓雪酪，都是在地經典美食，東港三寶黑鮪魚、油魚子及櫻花蝦都運用在菜餚中，在地知名小吃肉粿及雙糕潤也納入菜單。
今年推廣宴依舊採用紅寶石歌廳秀表演模式，再現當年傳統秀場流金歲月的風采，金曲歌王許富凱帶來首首動聽的歌曲、金曲歌后的黃妃為現場民眾唱出多首台語歌曲，影歌雙棲的郭忠祐也為民眾帶來了剛發行的新歌，讓現場享受美食的民眾大呼賺到了。
縣府表示，黑鮪魚季期間每周五、六、日在東港候船室外販售「限定鮪魚燒」及紀念品「鮪の福肚包」，台灣高鐵旅遊品牌「高鐵假期」今年配合黑鮪魚季特別打造4條專屬超值行程，相關購票資訊可至高鐵假期網站查詢，6月29還有每年備受民眾期待的台啤民歌之夜，將由葉璦菱、陳艾湄、周治平、周蕙、王中平及林隆璇等6位知名歌手，帶來經典好歌。
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