影／超炫白蛇傳再現水漫金山寺！水傾洩而下 磅礡場面震撼5萬觀眾

明華園總團「超炫白蛇傳」今晚在屏東縣六堆紀念公園演出，開演前湧入5萬人次，重頭戲白蛇與青蛇飛上10幾層樓高空踏浪而來，「水漫金山寺」磅礴重現，台下觀眾驚呼連連。明華園總團長陳勝福說，「這場演出是來蓋劇場的」，花10天蓋了比國家劇院還大的劇場，同時將創下國內戶外演出觀眾紀錄。

文化部主辦「庄頭劇場藝日限定」文化平權巡演，邀請明華園戲劇總團回到故鄉屏東，帶來史詩鉅作「超炫白蛇傳」，晚間7點由縣長周春米、文化部政務次長李靜慧敲鑼鳴鼓，宣布端午大戲開演。

今晚演出由孫翠鳳，帶著女兒陳昭婷、陳昭賢同台共飾白蛇一角，孫翠鳳嫡傳弟子李郁真飾演許仙，舞蹈身段、唱腔、演技俱佳的晨翎飾演青蛇，與最帥法海陳子豪等人擔綱演出，動員逾300名演員，真火、真水、極盡奇幻華麗的舞台特效，跨越台上台下，讓人身歷其境。

令觀眾最期待、全劇最高潮水漫金山寺，瞬間百噸大水傾洩而下，白蛇、青蛇從10層樓的高空凌空飛越，身穿藍、白色雨衣觀眾，化身滾滾波濤巨浪，觀眾與舞台融為一體，感受「呼風喚雨怒濤翻，江水滾滾漫金山」的震撼，即便穿著雨衣也是被淋濕，也覺得過癮。

明華園總團長陳勝福說，屏東這場演出，本來擔心聖嬰、反聖嬰現象，沒有雨跟雨太多，「天地神都幫助」，昨天晚間12點還在挖地壕讓水排出去，這次為了讓好幾萬人可以同時觀賞，不受場地的影響，「幾乎不是來演出，是來蓋劇場的，10天蓋一座比國家劇院還大的劇場」，10天屏縣府鋪了5公頃地板，昨天晚上用推土機讓泥地推平，讓3萬張座椅可以擺放。

陳勝福說，超炫白蛇傳的演出，有300位前台後台同仁。音樂有傳統文武場、國樂團、爵士樂、定音鼓。演出，空中、觀眾席、舞台，三點一線零秒差表演，白蛇青蛇飛躍逾10樓高，準備大水，前排觀眾演海浪，發3萬件雨衣，演出將創下國內外紀錄。