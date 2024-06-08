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今早陳其邁、柯志恩相談甚歡 外界好奇兩人聊什麼

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今早前往林園中芸漁港主持龍舟賽，他與國民黨立委柯志恩比鄰而坐，交談好幾分鐘，外界感覺兩人互動不錯。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁今早前往林園中芸漁港主持龍舟賽，他與國民黨立委柯志恩比鄰而坐，交談好幾分鐘，外界感覺兩人互動不錯。記者徐白櫻／攝影

2024高雄愛河端午國際龍舟嘉年華今天起展開3天賽事，市長陳其邁下午主持開幕典禮。他表示，今年共165隊報名參賽，另有法國生活節，歡迎大家利用這個週末能夠到高雄多走走，不過高雄很多特色小吃及夜市，出遊要注意體重。此外，今早陳其邁在林園中芸港與國民黨立委柯志恩坐在一起聊天，兩人互動不錯，外界好奇兩人交談內容，但陳其邁未透露。

活動首日，龍舟拔河及溫馨親子龍舟競賽率先登場，河西路至海洋流行音樂中心也有三大特色市集。運發局指出，今天起至10日，市府提供高鐵左營站至歷史博物館免費交通接駁車，並推出超值「高雄運動一起GO酷碰券」，邀請大家來高雄享受熱情端午。

開幕式上，Aqua Mermaids、Fubon Angels及Luxy Girls啦啦隊開場表演，與市長陳其邁一起為活動揭開序幕。睽違4年，夜間龍舟今年重磅回歸愛河，活動延續至晚上。

市長陳其邁表示，高雄今年有165隊報名，不僅有水上龍舟，還有飛龍在天。除傳統台灣特色端午節外，另在駁二特區還有舉辦法國生活節，全國職業球隊的啦啦隊也聚集在高雄，非常精彩。

陳其邁說，歡迎大家利用週末到高雄走一走，見證愛河及愛河灣非常優美的風景，高雄有很多特色小吃、夜市，免不了要多走走逛逛，但是要注意體重。

此外，今早陳其邁在林園中芸港龍舟賽和柯志恩互動不錯，兩人有小聊一下，下午記者在愛河追問陳其邁，詢問兩人是否談及財劃法，要請柯幫忙。陳其邁說，兩人就是閒話家常，私底下談話，他不轉述（內容），要尊重當事者。

2024高雄愛河端午國際龍舟嘉年華今天起展開3天賽事，共有165隊報名參賽，競爭激烈。圖／高市運發局提供
2024高雄愛河端午國際龍舟嘉年華今天起展開3天賽事，共有165隊報名參賽，競爭激烈。圖／高市運發局提供
6月8日至10日，高雄市府提供高鐵左營站至歷史博物館免費交通接駁車。圖／高市運發局提供
6月8日至10日，高雄市府提供高鐵左營站至歷史博物館免費交通接駁車。圖／高市運發局提供
2024高雄愛河端午國際龍舟嘉年華今天起展開3天賽事，共有165隊報名參賽，競爭激烈。圖／高市運發局提供
2024高雄愛河端午國際龍舟嘉年華今天起展開3天賽事，共有165隊報名參賽，競爭激烈。圖／高市運發局提供

愛河 柯志恩 端午節 財劃法 陳其邁 龍舟賽

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