今早陳其邁、柯志恩相談甚歡 外界好奇兩人聊什麼
2024高雄愛河端午國際龍舟嘉年華今天起展開3天賽事，市長陳其邁下午主持開幕典禮。他表示，今年共165隊報名參賽，另有法國生活節，歡迎大家利用這個週末能夠到高雄多走走，不過高雄很多特色小吃及夜市，出遊要注意體重。此外，今早陳其邁在林園中芸港與國民黨立委柯志恩坐在一起聊天，兩人互動不錯，外界好奇兩人交談內容，但陳其邁未透露。
活動首日，龍舟拔河及溫馨親子龍舟競賽率先登場，河西路至海洋流行音樂中心也有三大特色市集。運發局指出，今天起至10日，市府提供高鐵左營站至歷史博物館免費交通接駁車，並推出超值「高雄運動一起GO酷碰券」，邀請大家來高雄享受熱情端午。
開幕式上，Aqua Mermaids、Fubon Angels及Luxy Girls啦啦隊開場表演，與市長陳其邁一起為活動揭開序幕。睽違4年，夜間龍舟今年重磅回歸愛河，活動延續至晚上。
市長陳其邁表示，高雄今年有165隊報名，不僅有水上龍舟，還有飛龍在天。除傳統台灣特色端午節外，另在駁二特區還有舉辦法國生活節，全國職業球隊的啦啦隊也聚集在高雄，非常精彩。
陳其邁說，歡迎大家利用週末到高雄走一走，見證愛河及愛河灣非常優美的風景，高雄有很多特色小吃、夜市，免不了要多走走逛逛，但是要注意體重。
此外，今早陳其邁在林園中芸港龍舟賽和柯志恩互動不錯，兩人有小聊一下，下午記者在愛河追問陳其邁，詢問兩人是否談及財劃法，要請柯幫忙。陳其邁說，兩人就是閒話家常，私底下談話，他不轉述（內容），要尊重當事者。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言