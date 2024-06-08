78歲嬤補校勤學人生不留遺憾 屏東縣國小暨補校縣長頒獎焦點

屏東縣政府今天舉行縣長獎頒獎典禮，有616位國中小暨補校畢業生獲獎，其中，崇文國中補校78歲的曾美珍阿嬤，平時擔任美髮師，為彌補失學的遺憾，主動報名補校課程從不缺席，活到老學到老的精神，讓縣長周春米感動，她肯定學子的亮眼表現，並期許邁向人生另一階段時刻保持學習的心態，勇於挑戰未來。

曾美珍阿活潑開朗的個性深受師長與同學喜愛，她也分享求學期間的甘苦談，不諱言年紀大了，記憶力不如從前，要多背幾次才記得住，相信勤能補拙，有次回家作功課發現數學老師出題目太難，無法找出答案，當晚為此輾轉難眠，隔天到學校馬上找老師解開疑惑；有次上課前客人登門要來剪髮，只能跟客人改約時間說抱歉。

就讀內埔國小的王惟煦不但課業在班名列前茅，也常到幼兒園、特教班說故事給學弟妹聽，此外，還積極參與社區服務，不僅擔任六堆共融公園的活動志工，在師長指導下完成韓愈文化祭和祈福尖炮城習俗的簡報與影片製作，關懷他人、積極參與社會服務的精神值得學習。

剛獲得總統教育獎的「排灣小勇士」北葉國小林佳駿，小二加入提琴社，隔年因身體不適診斷出罹患罕見疾病，練琴時要克服脛骨疼痛及無法久站的限制，不僅學業名列前茅，琴藝更獲大賽肯定，展現過人的生命韌性，他希望能成為將美好琴聲傳播世界各角落的音樂家，更以自身經歷鼓勵所有罕病童別喪志，用樂觀正向態度迎接美好的明天。

周春米向現場的國中小暨補校應屆畢業生說聲恭喜，也感謝師長與家長，這段期間日日夜夜陪伴所有同學，適時給予鼓勵與鞭策，讓學生可以無後顧之憂地享受學習，期許孩子邁向人生新階段，能持續快樂且豐富學習，從生活中探索興趣、開拓視野，找到屬於自己的光芒。