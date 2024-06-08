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台東神秘「506」號大樓竟是台灣最重要連外網絡機房？知情人曝選址考量

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣大武鄉中華電信大武機房新建工程日前竣工，並辦理竣工典禮，但有消息傳出這棟外觀普通的大樓，是台灣發生戰時最重要的連外備援網絡。記者尤聰光／攝影
台東縣大武鄉中華電信大武機房新建工程日前竣工，並辦理竣工典禮，但有消息傳出這棟外觀普通的大樓，是台灣發生戰時最重要的連外備援網絡。記者尤聰光／攝影

台東縣大武鄉中華電信大武機房新建工程日前竣工，並辦理竣工典禮，但有消息傳出這棟外觀普通的大樓，隱藏著不為人知的祕密，當地鄉親還將大樓稱為神秘「506」號。竣工典禮就連中央及地方首長都未受邀，僅有少數參與計畫及工程人員參加。中華電信低調回應：和國家安全有關。

中華電信公共關係科表示，大武站海底電纜工程屬於「機敏關鍵基礎建設」，由國安單位主導，公司依國家要求，只負責工程執行，大樓內部相關軟硬體設施建置，只有少數特定技術人員及高級別層級可以接觸，且機房啟用後不對外開放，大武是繼淡水、八里、枋山、頭城後，第5處國際海纜登陸站。

中華電信大武機房新建工程計畫早在2010年開始展開，從土地變更到整地歷經12年的時間，2022年動土，這個月6日竣工，中華電信舉辦簡單竣工典禮，但未邀請在地鄉長、縣長等地方官員，甚至中央交通部及其他部會首長也未受邀，僅有少數參與計畫及工程人員參加，耐人尋味。

知情人士透露，會選在台東南迴大武鄉，是經過美方建議及台灣國安單位評估，目的就是因應兩岸發生戰事時，成為一條對外聯繫的備援安全網絡，這條海底電纜將直達美國；畢竟目前面對大陸戰略布局而言，台灣西部相關重要設施幾乎都不設防，首波攻擊恐毀一半，這也包括通訊網絡。

該人士還表示，這次大武海底電纜機房興建之所以這麼低調，就是不希望敲鑼打鼓讓街坊鄰居知道，無論對台灣或美方人員來說，都有助於國家安全和亞太，甚至是印太區域的安全；目前屏東枋山及宜蘭頭城海纜站，安全維護已都由國安單位監管，未來大武站維安更嚴謹。

一位大武鄉民說，「這個大樓蓋很久了，每次經過都會被裡面人員緊盯，詢問也不會告訴是要蓋來做甚麼用的，神神秘秘，前幾天才蓋好」。另鄉民說，這棟樓叫神秘「506」號，之前就聽說跟美國和國安單位有關，要用來從海底接收情報和發射訊號之類的，反正很奇怪就是了。

據了解，該大樓分為地下1層、地上5層，內部有大量引水及儲水設施，每個樓層都有3個互不連通的空間；除有監視器系統，未來從1樓大聽到樓層間會有門禁管制，以及保安人員駐守管制人員進出，裡面也將有少數技術人員進駐。

台東縣大武鄉中華電信大武機房新建工程日前竣工，並辦理竣工典禮，但有消息傳出這棟外觀普通的大樓，是台灣發生戰時最重要的連外備援網絡。記者尤聰光／攝影
台東縣大武鄉中華電信大武機房新建工程日前竣工，並辦理竣工典禮，但有消息傳出這棟外觀普通的大樓，是台灣發生戰時最重要的連外備援網絡。記者尤聰光／攝影

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