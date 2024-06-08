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最美魚市場「鼓山魚市場」要開星巴克 居民盼吸引觀光客停留
高雄最美魚市場「鼓山魚市場」重新開幕後，目前仍在為了爭取觀光客人流而傷透腦筋，知名連鎖咖啡店星巴克已向高雄區漁會承租鼓山魚市場隧道入口處的左側建物的1樓，目前正在進行裝修，預計今年7月底完工。當地居民說，希望星巴克開幕後能吸引更多觀光客，才能「搶救鼓山魚市場」。
高雄區漁會說，為了活化利用鼓山魚市場，已經簽約租給星巴克；隧道入口處的2層樓舊建築，仍由漁會負責，早期是辦公室，目前面對入口處右側1樓外租給萊爾富超商，左側1樓曾是娃娃機店，目前已經是空屋，漁會負責整修管線，星巴克負責內部設計裝潢，預計今年7月底完工。
鼓山魚市場位於鼓山渡船頭附近，當地居民劉姓男子說，現在遊客多是在棧貳庫、駁二、西子灣、旗津等觀光區遊覽後，再來鼓山魚市場短暫停留拍照，希望星巴克進駐後可以吸引遊客停留。高雄吳姓男子說，鼓山魚市場走文青路線，很適合咖啡店。
高市文化局說，高雄區漁會租給星巴克的建築物一樓是鼓山魚市場事務所，屬於列冊建物，文化局已請文資委員前往現場勘察，發現建築物內部圓柱已有毀損，因此建議施工團隊加強結構工法修補，同時也提醒施工時不要損害建物本身。
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