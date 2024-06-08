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南部血庫不到4天庫存 台南在地企業東葉連4年辦捐血
南部地區血庫告急，今天只剩不到4天庫存量，A、O型血最缺。台南企業東葉開發建設連續4年、今天在北安捐血室舉辦「熱血一袋．無可取代」捐血活動，市議員蔡宗豪、陳怡珍、周麗津、林冠維到場號召民眾挽袖捐血。
高雄捐血中心表示，所轄嘉南高屏澎東地區近2周各捐血點或派往各地捐血車，都因雨勢不斷影響民眾出門捐血意願，捐血量比預期短少近6000袋，對南部地區醫療用血造成嚴重衝擊，醫療用血僅存約4天血液庫存，但每日醫院需求量卻需2100袋，恐影響須病友輸血。
東葉董事長葉國書表示，梅雨影響捐血減少許多，希望辦活動為社會盡微薄之力，現場除東葉志工團加入捐血，還有慢壘球隊、轎班會成員都來響應，希望可募集300袋熱血，也呼籲各企業能響應捐血，幫助急需用血的人。
蔡宗豪指出， 最近大雨來襲水庫滿水了，但血庫卻不足，感謝東葉主辦這場捐血活動，也謝謝捐出熱血的熱心民眾。
陳怡珍說，東葉連續4年舉辦捐血救人公益活動，目前血液庫存量告急，什麼血型都缺尤其是A、O型血，需要大家挺身而出獻大愛紓解血荒。
東葉在2015年台灣大血荒時發起揪團捐血，不僅公司員工，親朋好友、慢壘球隊球友等也響應加入捐血團，從那時開始東葉每年舉辦捐血、探訪養老院、醫療院所到關心社區獨老、校園弱勢學童等公益活動，「東葉家族志工團」都有參與。
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