聽新聞
test
0:00 / 0:00
菩提樹、椰子樹也會造成停電 高雄台電修樹面積超過15座世運主場館
台電高雄區處、鳳山區處轄區今年1到5月停電事故共227件，比去年同期減少16%，為了防止即將到來的颱風季，樹木被強風刮起掃到架空線路造成停電，兩區處修樹面積約30萬平方公尺，已超過15座世運主場館，巡視檢點配電場所631處，檢視排水及防水設施，並在5月完成天然災害的演練，確保事故後能在最短時間完成復電。
台電說，山區常見的竹子，因長得又高又長，有時風一吹，枝葉觸碰到架空線路，時間久了，線路外皮易磨損破皮，最終引起短路造成停電事故；在市區，黑板樹是高雄市區常見的行道樹，也因其枝葉生長速度快、可生長至高達20公尺，枝葉容易被風吹斷造成停電事故，而成為修樹重點。九如路、建國路上的菩提樹、中正二路上的椰子樹也都曾因造成停電事故，成為防颱重點。
台電高雄區處線路課長劉鴻男說，台電為兼顧樹木生長與線路穩定供電，會不定期邀請護樹團體教導如何修樹。另外修樹時，通常要注意枝葉掉落的方向，避免被砸到，也必須避免造成停電事故，更要小心蜜蜂、紅螞蟻螫傷，是一份兼具辛苦及挑戰的工作。除了樹竹修剪以外，在樹竹過於密集，且較靠近電線的地區，台電也會強化線路絕緣保護。
台電說，高雄區處與鳳山區處已派人巡視用戶天線、招牌及鷹架近9000處，而為避免颱風來臨，河水暴漲沖刷造成電桿地基流失、倒塌而引起停電，也加緊巡視進行強化。
台電也針對沿海地區進行絕緣礙子設備清洗，以林園汕尾沿海地區為例，今年已清洗高壓線路絕緣礙子設備共267桿，並預計在6月底擴大清洗範圍，清洗另外348桿。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言