菩提樹、椰子樹也會造成停電 高雄台電修樹面積超過15座世運主場館

台電高雄區處、鳳山區處轄區今年1到5月停電事故共227件，比去年同期減少16%，為了防止即將到來的颱風季，樹木被強風刮起掃到架空線路造成停電，兩區處修樹面積約30萬平方公尺，已超過15座世運主場館，巡視檢點配電場所631處，檢視排水及防水設施，並在5月完成天然災害的演練，確保事故後能在最短時間完成復電。

台電說，山區常見的竹子，因長得又高又長，有時風一吹，枝葉觸碰到架空線路，時間久了，線路外皮易磨損破皮，最終引起短路造成停電事故；在市區，黑板樹是高雄市區常見的行道樹，也因其枝葉生長速度快、可生長至高達20公尺，枝葉容易被風吹斷造成停電事故，而成為修樹重點。九如路、建國路上的菩提樹、中正二路上的椰子樹也都曾因造成停電事故，成為防颱重點。

台電高雄區處線路課長劉鴻男說，台電為兼顧樹木生長與線路穩定供電，會不定期邀請護樹團體教導如何修樹。另外修樹時，通常要注意枝葉掉落的方向，避免被砸到，也必須避免造成停電事故，更要小心蜜蜂、紅螞蟻螫傷，是一份兼具辛苦及挑戰的工作。除了樹竹修剪以外，在樹竹過於密集，且較靠近電線的地區，台電也會強化線路絕緣保護。

台電說，高雄區處與鳳山區處已派人巡視用戶天線、招牌及鷹架近9000處，而為避免颱風來臨，河水暴漲沖刷造成電桿地基流失、倒塌而引起停電，也加緊巡視進行強化。