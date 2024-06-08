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影／連假首日兩樣情 花蓮住房慘兮兮 墾丁、小琉球爆人潮

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
端午連假首日，往返墾丁和台東必經的台1線枋寮水底寮南下路口，上午7至8時出現2525輛，警方8時20分起實施調撥車道紓解措施。圖／警方提供
端午連假首日，往返墾丁和台東必經的台1線枋寮水底寮南下路口，上午7至8時出現2525輛，警方8時20分起實施調撥車道紓解措施。圖／警方提供

端午3天連假首日，受強震影響的花蓮住房慘兮兮，夏日水上活動勝地屏東墾丁小琉球前兩天住房達八成，往返墾丁和台東必經的台1線枋寮水底寮南下路口，今天上午7至8時出現2525輛，8至9時更達3000輛次的超高峰，警方8時20分起實施調撥車道紓解措施；往返小琉球的東琉船運中心一早就排長龍，可望再現單日萬人登島榮景。

據屏縣府交通旅遊處統計，端午3天連假，屏東恆春半島整體旅宿訂房率約六成，都集中在前兩天，墾丁核心地區訂房率近滿房，周邊地區約七成，最後一天收假日降至六成，周邊不到五成；屏東縣民宿協會理事長余松華說，不計疫情期間，今年端節連假和過去連假住訂房率相較，稍有下降，主要受出國解禁加上這幾天南台灣天氣不穩定影響。

屏東縣恆春半島觀光產業聯盟理事長林榮欽說，墾丁端節連假住房有比平日好，但不比疫情前通常在連假前2天就有9成多訂房率，連假訂房率顯現國旅客源變少，疫情後平日訂房率也比疫情前差二至三成；網傳花蓮地震後許多觀光客轉向墾丁、小琉球，但屏東旅宿業者感受不大，反而是清明連假縣府在墾丁辦理音樂祭台灣祭，出現難得滿房盛景，國際客減少也是南部旅宿業持續低迷因素，盼公部門持續推動促進國旅政策。

縣警局交通說，台1線枋寮水底寮路口連接台東及屏東墾丁的南下車潮一早湧現，8時20分起於台1線436公里（水底寮五岔路口）到445.5公里（嘉和路口）調撥車道，將北上車道調撥予南下車輛使用；預計北返車潮湧現時，將南下車道調撥予北上車輛使用，同時在台1線北上，於外快車道與機慢車道間設置交通錐加警示燈，避免汽車違規行駛機慢車道。

東港往返小琉球的東琉船運中心，今天一早就排長龍，琉球鄉觀光發展協會理事長李佳旗說，夏日是傳統旅遊旺季，今明天位房逾八成，較過去連假稍少，但已經很滿意了；因東港華僑市場及東琉碼頭湧入度假人潮，警方提醒東琉碼頭旁有漁會收費停車場及立體停車場，若停車位已滿，將於中山、朝隆路口實施車流管制，車輛可停放進德大橋北端的鹽埔漁港沿線道路旁。

端午連假首日，往返墾丁和台東必經的台1線枋寮水底寮南下路口，上午7至8時出現2525輛，警方8時20分起實施調撥車道紓解措施。圖／警方提供
端午連假首日，往返墾丁和台東必經的台1線枋寮水底寮南下路口，上午7至8時出現2525輛，警方8時20分起實施調撥車道紓解措施。圖／警方提供
端午連假首日，返往屏東東港和小琉球的東琉船運中心今天一早就排長龍，碼頭滿是度假人潮。圖／陳博正提供
端午連假首日，返往屏東東港和小琉球的東琉船運中心今天一早就排長龍，碼頭滿是度假人潮。圖／陳博正提供
端午連假首日，返往屏東東港和小琉球的東琉船運中心今天一早就排長龍，碼頭滿是度假人潮。圖／陳博正提供
端午連假首日，返往屏東東港和小琉球的東琉船運中心今天一早就排長龍，碼頭滿是度假人潮。圖／陳博正提供
端午連假首日，返往屏東東港和小琉球的東琉船運中心今天一早就排長龍，碼頭滿是度假人潮。圖／陳博正提供
端午連假首日，返往屏東東港和小琉球的東琉船運中心今天一早就排長龍，碼頭滿是度假人潮。圖／陳博正提供

墾丁 小琉球 屏東縣 端午節 連假

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