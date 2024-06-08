高雄凹子底百貨戰區 塞車恐成常態

義享天地日前停車場大塞車，有駕駛塞在車陣長達90分鐘無法脫身，形容「被軟禁」，大賣場停車與塞車問題引發關注。義享周邊有好市多大順店，未來義享天地B館、富邦漢神3館要開幕，但汽機車位加總僅1.2萬個，一旦全部營運，周邊交通恐常常大打結。此外，好市多高雄店擬移至亞灣區，規畫設加油站可能增加車流，民代要求市府未雨綢繆。

凹子底地區是高雄百貨新戰場，但交通堪慮，目前義享天地汽機車位有2800多格，隔鄰好市多汽機車位600多格；未來義享天地B館及富邦漢神3館開幕，預估需要5300多個汽車位及6800多個機車位，車流恐塞爆。

日前義享天地爆出停車場大塞車，掀起熱議。楊姓居民表示，義享及好市多大順店每到假日常交通堵塞，除非必要，否則假日絕不開車出門。希望市府都市規畫不要把百貨、大型賣場都集中到一區，否則再大的路都容不下假日車潮。

市議員簡煥宗說，2020年他就曾質詢義享周邊交通問題，到現在仍未解決。義享天地應加派人員進行交通管制，不能讓內部停車問題外部化。義享天地允諾優化停車場內部動線、彈性調整停車收費閘門、假日加派人員在管制點導引。交通局表示，會與轄區警義交共同維持交通順暢，並請市民多利用大眾運輸。

另外好市多高雄店租約到期將遷至80期重劃區，規畫設置加油站預估帶來龐大車潮，引發軟科廠商及地方反對。好市多將相關資料送交通影響評估大會，但第2次被退件。高軟園區南區綜合大樓管委會表示，高軟上下班人車多，好市多若以復興路為唯一對外通道，一定塞到動彈不得。

市議員湯詠瑜認為亞灣區水岸不宜引進吸引大量車流的開發案，市府除通盤檢討都市計畫，也要做好交通計畫。交通局表示，好市多設置加油站案經委託第三方公正單位分析，顯示對周邊交通具有衝擊，請好市多提減量對策再送審議，因加油站減量及管制策略未達審查要求，因此不通過審查。