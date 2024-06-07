民進黨連江縣黨部：縣府應公布梅花鹿案改進措施

監察委員為屠殺大坵島梅花鹿案等糾正連江縣政府，民主進步黨連江縣黨部主任委員李哲宇今天呼籲縣府應說明改善方案；縣府說，全案進入司法程序，不便回應。

監委蔡崇義昨天說，前連江縣府建設局長及產業發展處長劉德全濫行指示，屠殺大坵島83頭梅花鹿、收受廠商賄款等，監察院糾正縣府，並函請農業部及縣府檢討改進。

李哲宇透過社群網站臉書（Facebook）表示，監察院發布的新聞稿直指縣府內部監督防弊機制欠缺，有違國家設置政風機構端正政風、促進廉能政治本旨，待積極檢討改進，他呼籲縣府主動提改善方案，也希望縣府於下週連江縣議會總質詢時向鄉親說清楚。

至於農業部部分，李哲宇說，政府勇於認錯並持續改進才是全民之福，他會透過民進黨籍立法委員洪申翰辦公室督促農業部提改善。