法國生活節駁二登場 陳其邁法語歡迎體驗南法風情

法國生活節今天在駁二登場，有法式市集、法式藝術、滾球等活動。市長陳其邁表示高雄跟南法同有溫暖氣候及多元文化，更以法語說：「歡迎大家來到高雄，台灣最熱情的城市。」

法國生活節由高雄市政府、法國在台協會和台灣法國人協會共同舉辦，活動今天在駁二大義倉庫、大義公園舉辦開幕典禮，陳其邁、高雄市議長康裕成、法國在台協會主任龍燁、駐法代表吳志中以及百萬網紅酷、吉雷米等人出席。

陳其邁表示，高雄作為台灣南部重要港灣城市，跟南法同樣擁有溫暖氣候及多元文化，相信為期3天的法國生活節讓台法文化深度交流、台法人民更密切互動，歡迎全台灣的好朋友一起到高雄體驗。

法國在台協會主任龍燁說，台灣與法國的面貌不僅體現於首都巴黎和台北，在台灣南部重要港灣的高雄舉辦這場代表南法的活動，更能豐富地強化雙方連結，法國生活節活動十分豐富多元，歡迎全台的朋友前來高雄港邊感受熱情的南法風情。

活動除了集結法式市集、美食、文化體驗，更有法國藝術家、馬戲藝術表演團體，以及文化講座、露天電影等活動。

高雄市行政暨國際處表示，響應7月將揭幕的巴黎奧運，法式滾球、兒童足球等特色運動體驗，活動前已吸引民眾踴躍報名；設置於大義公園的奧運吉祥物弗里吉（Phryge），討喜外型更是吸引民眾拍照打卡。

高雄市行國處長張硯卿表示，高市府致力國際交流，這次與法協合作舉辦法國生活節，感謝許多在台灣的法國朋友熱情響應，不僅讓全台民眾在高雄港邊享受法式體驗，也期盼能強化台灣與法國連結、創造高雄與法國城市互動的更多可能。