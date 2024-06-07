快訊

日職／林威助為阪神開球 應援曲再次響起感動球迷

今年最後連假強碰雨神！端午雨彈開炸3天 明2地區留意明顯雨勢

法國生活節駁二登場 陳其邁法語歡迎體驗南法風情

中央社／ 高雄7日電
高雄市長陳其邁。聯合報系記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁。聯合報系記者王勇超／攝影

法國生活節今天在駁二登場，有法式市集、法式藝術、滾球等活動。市長陳其邁表示高雄跟南法同有溫暖氣候及多元文化，更以法語說：「歡迎大家來到高雄，台灣最熱情的城市。」

法國生活節由高雄市政府、法國在台協會和台灣法國人協會共同舉辦，活動今天在駁二大義倉庫、大義公園舉辦開幕典禮，陳其邁、高雄市議長康裕成、法國在台協會主任龍燁、駐法代表吳志中以及百萬網紅酷、吉雷米等人出席。

陳其邁表示，高雄作為台灣南部重要港灣城市，跟南法同樣擁有溫暖氣候及多元文化，相信為期3天的法國生活節讓台法文化深度交流、台法人民更密切互動，歡迎全台灣的好朋友一起到高雄體驗。

法國在台協會主任龍燁說，台灣與法國的面貌不僅體現於首都巴黎和台北，在台灣南部重要港灣的高雄舉辦這場代表南法的活動，更能豐富地強化雙方連結，法國生活節活動十分豐富多元，歡迎全台的朋友前來高雄港邊感受熱情的南法風情。

活動除了集結法式市集、美食、文化體驗，更有法國藝術家、馬戲藝術表演團體，以及文化講座、露天電影等活動。

高雄市行政暨國際處表示，響應7月將揭幕的巴黎奧運，法式滾球、兒童足球等特色運動體驗，活動前已吸引民眾踴躍報名；設置於大義公園的奧運吉祥物弗里吉（Phryge），討喜外型更是吸引民眾拍照打卡。

高雄市行國處長張硯卿表示，高市府致力國際交流，這次與法協合作舉辦法國生活節，感謝許多在台灣的法國朋友熱情響應，不僅讓全台民眾在高雄港邊享受法式體驗，也期盼能強化台灣與法國連結、創造高雄與法國城市互動的更多可能。

巴黎奧運 法國 陳其邁 高雄市

延伸閱讀

興邦安居B開工 陳其邁：高雄社宅規劃達2.2萬戶

陳其邁：國民黨版財劃法 對雙北以外四都不公平

國民黨版財劃法高雄分最少 陳其邁指不公平喊話韓國瑜

遠見五星縣市長評比 陳其邁首入榜、盧秀燕蟬聯

相關新聞

法國生活節駁二登場 陳其邁法語歡迎體驗南法風情

法國生活節今天在駁二登場，有法式市集、法式藝術、滾球等活動。市長陳其邁表示高雄跟南法同有溫暖氣候及多元文化，更以法語說：...

影／緝毒犬支援金門機場入境安檢 陳福海：毒品零容忍

有鑑於毒品數量日增且危害甚大，為阻絕毒品於島外，金門縣警局與岸巡等單位從今日起將不定時派遣領犬員及緝毒犬，在金門尚義機場...

好市多遷亞灣區設加油站交評會駁回 學者民代都建議不要設

好市多高雄店將遷至80期重劃區，因計畫設置加油站將帶來大量車潮造成交通衝擊，引發高軟廠商及地方反對，日前在交通影響評估大...

興邦安居B開工 陳其邁：高雄社宅規劃達2.2萬戶

高雄市前鎮區「興邦安居B」社會住宅今天舉辦開工典禮，高雄市長陳其邁說，社宅很重要，地方不夠錢興建就要更認真找資源，高雄努...

影／高雄愛河龍舟賽明天登場 佛光山祥龍燈現身

2024高雄愛河端午國際龍舟嘉年華6月8日到10日盛大登場，除了經典的直道競速賽、親子龍舟、龍舟拔河、睽違四年的夜間龍舟...

高捷岡山車站行車測試 時刻表、搭車月台調整看這裡

高雄捷運RK1岡山車站將進行履勘作業，高捷將於6月11日至12日進行相關行車測試，期間所有列車抵達R24岡山高醫站後將繼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。