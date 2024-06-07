好市多遷亞灣區設加油站交評會駁回 學者民代都建議不要設

好市多高雄店將遷至80期重劃區，因計畫設置加油站將帶來大量車潮造成交通衝擊，引發高軟廠商及地方反對，日前在交通影響評估大會二次補件仍無法過關。交通局認為設立加油站對交通有重大影響，學者也建議好市多不要設立加油站。

高市交通局表示，好市多設置加油站案經委託第三方公正單位進行分析，結果顯示開發案對周邊交通有衝擊，請好市多提減量對策，經市府交評委員會審議後，因加油站減量及管制策略不易落實，對區域交通恐有重大影響，未達審查要求，因此不通過審查。

根據交通局交通評估，加油站只占賣場面積5%，但衍生汽車流量可能占整體交通量52%，模擬結果為若設立加油站，附近的4個路口、7個方向在尖峰情境下會出交通壅塞。

市議員湯詠瑜表示，亞灣區水岸不宜引進吸引大量車流的開發案，隨著亞灣區開發，商業活動及人車潮將更熱絡，市府除了應通盤檢討該區都市計畫，輔導適當開發案進駐，也要盡速做好完整交通計畫。

高雄軟體科技園區南區綜合大樓管委會表示，現在高軟上下班人車潮多，未來好市多若只以復興路為唯一對外通道，一定塞到動彈不得。黃姓居民表示，好市多要搬到亞灣區沒問題，但反對設加油站，一定會造成大塞車。

樹德科大流通管理系副教授陳佳宏認為，亞灣區水岸不適合發展如加油站等「車旅次」為主的業別，好市多油價較一般加油站便宜，勢必吸引車潮前來加油，停等車輛定會造成壅塞，甚至影響輕軌，建議好市多不要設立加油站。