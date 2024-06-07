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馬祖北竿放養羊排泄惹議 產發處輔導標註耳標

中央社／ 連江6日電

馬祖北竿陸續有放養羊隻衝進道路、於景點任意排泄等狀況，引發民怨，連江縣產業發展處近日輔導飼主替羊隻標註耳標，7月7日勸導期過後，羊隻若違規將依法對飼主開罰。

連江縣產業發展處今天發布訊息指出，北竿陸續發生飼養羊隻因放養引發後續問題，故於日前派員前往北竿輔導主要4位飼主，將放養羊隻造冊，飼養環境消毒並提供耳標鉗與耳標牌供飼主管理所養羊隻，並給予1個月勸導期，飼主經溝通後均表示願意配合相關政策。

產發處呼籲，飼主須善盡管理責任並圈養羊隻，勸導期過後的7月7日起，若發現飼主任意棄養，則依動物保護法第5條與第29條，處以新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。路上遊蕩羊隻若無耳標，且經公告後仍無人認領，則依動物保護法第14條規定視同無主動物處理。

此外，羊隻若影響道路交通安全，將依道路交通管理處罰條例第84條對飼主開罰新台幣300元以上600元以下罰鍰外，另依社會秩序維護法第70條第2款，對飼主處3日以下拘留或新台幣1萬2000元以下罰鍰。若導致駕駛人或用路人受傷，將依刑法第284條過失傷害罪追究飼主刑責。

當地導遊今天告訴中央社記者，已多次遇到帶客人參觀北竿各景點時，因羊隻排泄物發出惡臭，導致旅客抱怨連連，清潔業者疲於奔命；幾個月前也曾發生羊隻衝入道路，讓騎機車民眾忙於閃躲，險象環生。他樂見縣府祭出管理措施，盼能根本解決羊隻「擾民」狀況。

台幣 景點 馬祖

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