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影／高雄愛河龍舟賽明天登場 佛光山祥龍燈現身

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
2024高雄愛河端午國際龍舟嘉年華6月8日到10日盛大登場，今年活動請來佛光山祥龍燈表演，盛況可期。記者劉學聖／攝影
2024高雄愛河端午國際龍舟嘉年華6月8日到10日盛大登場，今年活動請來佛光山祥龍燈表演，盛況可期。記者劉學聖／攝影

2024高雄愛河端午國際龍舟嘉年華6月8日到10日盛大登場，除了經典的直道競速賽、親子龍舟、龍舟拔河、睽違四年的夜間龍舟、國際城市與啦啦隊女神對抗賽等精彩賽事之外，高雄市政府還規劃了北中南啦啦隊應援、特色市集、氣墊遊具、水上活動體驗表演秀以及佛光山祥龍燈等精彩活動，要讓民眾從白天玩到晚上，從水域玩到空中，渡過不一樣的端午連假。

高市運發局表示，此次龍舟嘉年華活動擴大延伸到愛河灣和周邊場域，除了水翼板表演、立槳板闖關、水上飛人秀等活動，在海音廣場及海風堤岸則分別有溫度逝光市集及打狗雄店市集。愛河水域七賢至五福橋段，天天有精彩的啦啦隊應援，紙風車劇團也將於6月8日晚間7點在228和平紀念公園演出，活動期間的下午至晚間時段還會有小朋友最愛的玩水氣墊遊樂園，晚間則有佛光山祥龍燈在愛河空域巡演，今天中午佛光山祥龍燈團隊也特地到愛河水域進行飛行路線試飛，要讓來參觀的民眾有震撼的視覺享受。

2024高雄愛河端午國際龍舟嘉年華6月8日到10日盛大登場，今年活動請來佛光山祥龍燈表演，盛況可期。記者劉學聖／攝影
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2024高雄愛河端午國際龍舟嘉年華6月8日到10日盛大登場，今年活動請來佛光山祥龍燈表演，盛況可期。記者劉學聖／攝影
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2024高雄愛河端午國際龍舟嘉年華6月8日到10日盛大登場，今年活動請來佛光山祥龍燈表演，盛況可期。記者劉學聖／攝影
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